Ella es Georgina Hernández, la bella locutora hondureña

Mezclar el fútbol con su caracter y pasión, se ha convertido en un estilo de vida apasionado para Georgina Hernández, una chica de 29 años que está encumbrada de belleza y conocimiento. Actualmente se abrió paso en el mundo del deporte a través del programa radial "Se movió la pelota".

Fuera de ello es una mercadóloga con largo recorrido que le apasionan los libros, el arte y la yoga. Nos hemos sentado en la mesa para hablar sobre la Selección de Honduras. ¡Atentos a lo que dice de Jorge Luis Pinto!



Eres mercadologa, te gusta mucho el arte… ¿Cómo se conjunta todo ello para ir a dar al programa radial “Se movió la pelota”?

Sí, soy multifacética. Hago muchas cosas, me encanta el deporte y actualmente hago yoga. Todo ello le llamó la atención a un amigo (Hermmán Kattan) -que ahora es mi socio en el programa-; mis amigos que me conocen saben que a Georgina le gusta el fútbol. Me presentó el proyecto con Dani Turcios. Yo les aporto la parte de mercadeo, estratégica y de imagen al programa. Y obviamente hablamos de fútbol.



¿Si te gustaba tanto el fútbol por qué no te dedicaste a ello?

Lo que pasa que en realidad a mí me gusta el mercadeo. Esa es mi profesión. Los medios me han llamado la atención, en especial la radio. El fútbol es el deporte más bello del mundo. Pero es un pasatiempo para botar el estrés. Me encanta jugarlo y hablar sobre ello.



¡Hablemos fútbol!



¿Crees que llegaremos a Rusia 2018?

Si habla el corazoncito, pues todos queremos ir nuevamente a un Mundial, el hondureño lo disfruta. A Honduras le gusta lo difícil, no le gusta las cosas fáciles. En esta ocasión, precisamente porque Pinto no ha logrado cuajar con su estilo de juego de nuestro cuadro representante, lo veo difícil. Pero eso no significa que dejaré de apoyarlos.



¿Si Honduras no va al Mundial a quién culpamos?

¡Dios mío! Yo te podría decir…culpar a una persona como lo es el director técnico, Jorge Luis Pinto. Pero también sería injusto. Sería injusto culpar a una de las partes, por eso es un equipo, por eso es una Federación. Esa Federación toma decisiones en tiempo de lo que se debe hacer. Ya no tenemos tiempo de separar a nuestro técnico.



¿Sientes que la Fenafuth ha sido terca con el caso de Pinto?

Sí, siento que lo han tolerado mucho, -y te lo voy a decir en base a resultados-. Si Pinto nos representa una inversión fuerte y tiene ese tipo de resultados, por qué mantenerlo. Si lo vemos desde ese punto de vista, reprueba. Ha perdido más partidos de los que ha ganado. No es posible que se esté dando eso.



Si no es Pinto… ¿Quién debería estar al mando?

Hace poco hacíamos el comentario de Reinaldo Rueda, pero ya está en Brasil con el Flamengo. Yo le apostaría a Amado Guevara. Con el apoyo idóneo y buena orientación.



¿Tú sientes que los jugadores le tendrÍan respeto al “Lobo”?

Claro que sí... Amado es una figura, fue un jugador que dio glorias. Por supuesto que sí.

Sobre su supuesta relación amorosa con Danilo Turcios, aclaró que no tiene nada con él. Puesto que solo se trata de una relación laboral y buena amistad.

La bella Giorgina Hernández es fanática del Real Madrid y del Olimpia; es gran admiradora de Cristiano Ronaldo