El chileno Carlos Ross y Fabián Castillo Argentino ya están en Puerto Cortés.

El chileno Carlos Ross y el argentino Fabián Castillo, nuevos fichajes del Platense, ya están en Puerto Cortés y listos para incorporarse a la disciplina del 'Tiburón' que dirige Reynaldo Clavasquín.

Ambos jugadores llegan al equipo porteño como la solución tras los malos resultados en la primeras dos jornadas donde perdieron ante Marathón y Real España y además de quedar eliminados en la primera fase de la Liga Concacaf ante Alianza.

Carlos Ross es un creativo de origen chileno que procede del Boca Unidos de Argentina de la liga de Ascenso a su arribo ha declarado que: "Me gustó la propuesta del Platense, ya que fue un club que llegó a la gran final en el campeonato pasado, además es muy bueno porque es un equipo de primera división".

A su vez, agregó: "Vengo a dar lo mejor, mañana (lunes) conoceré a los compañeros y al profe (Reynaldo Clavasquín) vengo a aportar mi granito de arena al club".

Por su parte el argentino Fabián Castillo después de su llegada a Puerto Cortés dijo: "Estoy contento, desde que me llegó la propuesta de venir al Platense no lo dudé ni un segundo, me han hablado muy bien del club, ahora solo falta demostrar porque estoy aquí".

Platense regresa a los entrenamientos este lunes después de un corto descanso tras no haberse disputado la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga Nacional. Su siguiente partido será ante el Vida en Puerto Cortés.