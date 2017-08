Victoria deja vestidos y alborotados al Arsenal de Roatán

La junta directiva de Arsenal, reaccionó molesta a través de su gerente Hernán Contreras porque Victoria no se presentó a cumplir con el partido que estaba programado para este domingo a las 3:00 pm en el estadio Julio Galindo de Roatán.

"No debe haber excusa para que Victoria no se haya presentado a cumplir con su compromiso ante Arsenal, nosotros salimos siete veces a jugar a tierra firme y siempre nos presentamos, no es justo que no se presenten a los partidos, creo que eso es un irrespeto para nosotros", explicó Contreras.



Y agregó. "Siempre que salimos nos arriesgamos a quedarnos en La Ceiba, de hecho ya nos pasó la temporada anterior, estuvimos tres dias allí y no nos quejamos. Los aficionados, directivos y jugadores están molestos porque teníamos todo preparado para el partido, el montaje del espectáculo, las entradas disponibles y los árbitros, pero Victoria no se presentó, eso es un irrespeto".



El sábado Victoria envió un comunicado a la Liga de Ascenso notificando que no viajarían a Roatán el domingo por motivo de la alerta verde decretada por Copeco en Atlántida, Islas de la Bahía y otros departamentos del pais a raíz de la amenaza de la tormenta tropical Harvey.



"La afición nos llama preguntando si habrá partido, eso nos retira los aficionados y aportantes. Victoria mandó una nota dos dias antes argumentando que no podía viajar por la alerta verde de Copeco pero en la isla no ha llovido, además la Liga no nos envió una nota confirmando la suspensión del partido", enfatizó.



Además agregó lo que tuvieron que pagar "Todos los equipos tienen la obligación de presentarse a jugar contra Dortmund y Arsenal porque ascendimos de forma directa a la liga, no compramos categoría como otros, por eso nos molesta que no se presenten a los partidos, Tela hizo lo mismo que Victoria, por eso van a perder los tres puntos, nuestra directiva pagó 16 mil 500 lempiras para el pago de árbitros", concluyó.