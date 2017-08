Lo que tienes que saber y los consejos a seguir sobre el eclipse solar

Este lunes es el eclipse solar y en Honduras se podrá ver de manera parcial, a menos que los cielos nublados y lluvias que puede provocar la depresión tropical Harvey, impidan apreciar el fenómeno astronómico en el país.

Expertos hacen énfasis en que no se observe el eclipse solar sin protección adecuada, pues esto puede causar daños graves y permanentes en la retina ocular.

CONSEJOS QUE TIENES QUE LEER:



1. Nunca ver al Sol directamente



La Nasa aconseja nunca ver directo al Sol, haya eclipse o no. Verlo fijo por más de 15 segundos puede causar daño severo a la retina.



2. Ni binoculares ni telescopios



Para ver el eclipse, ni binoculares ni telescopios protegen los ojos. No se deben usar estos artículos para ver el eclipse.

VER: HORAS EN QUE PODES VER EL ECLIPSE SOLAR EN USA



3. Espejos o baldes con agua no protegen



No utilizar baldes con agua o espejos, ya que el nivel de radiación será el mismo que verlo directamente.



4. No usar medios improvisados



La Nasa aconseja no usar lentes de sol, radiografías, disquetes o caretas de soldadura para ver el eclipse.



5. Artículos para ver el eclipse



El eclipse solo se debe ver con anteojos, instrumentos ópticos o filtro especial, usados por astrónomos o agencias de monitoreo espacial.



La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) emitió un comunicado en el que enumeró las advertencias hechas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa) de Estados Unidos, que recomienda no ver este fenómeno sin la protección adecuada.



Entre los consejos de la Nasa está no ver directamente el eclipse, ni usar telescopios, lentes o binoculares para observarlo, ni trucos improvisados, como utilizar baldes con agua o espejos para contemplar el fenómeno.



Las gafas con la norma de seguridad ISO-12312-2 son las recomendadas para poder observar el eclipse solar.



Oscurecimiento



Según las previsiones del Observatorio Astronómico de Unah, Puerto Lempira, Roatán y Trujillo son los municipios del país en los que se observará el máximo nivel de oscurecimiento del disco solar.



En San Pedro Sula se verá el eclipse en un 31.70%; en Tegucigalpa se observará el oscurecimiento del disco solar en un 29.10% y en La Ceiba en un 34.50% y 29.30% en Comayagua.

Con información de Diario La Prensa.