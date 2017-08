EN VIVO: Sigue el eclipse solar en Honduras y Estados Unidos

Hoy se verá el eclipse solar total en Honduras de manera parcial, aunque probablemente un poco menos en el territorio nacional debido a los cielos nublados y lluvias que está provocando la depresión tropical Harvey.



Las estimaciones del Departamento de Astronomía Astrofísica (DAAF) indican que el primer contacto, o sea, el momento en que comenzará a ser visible el eclipse en el país, será a las 11:43 am y que el oscurecimiento máximo será a la 01:03 pm.



Según información del DAAF de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el eclipse solar parcial se podrá observar desde cualquier punto del territorio.



Expertos hacen énfasis en que no se expongan directamente, no utilizar la protección adecuada puede causar daños muy graves y permanente en la retina conocida como heliotraumatismo.



El próximo eclipse solar tendrá lugar el 12 de agosto del 2026 y luego, el 2 de agosto del 2027, se producirá otro.

TRANSMISIÓN EN VIVO DE AL ROJO VIVO: