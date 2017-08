El futbolista Porciano Ávila se retira del fútbol para trabajar como licenciado

El futbolista hondureño Arturo Porciano Ávila, anunció este lunes desde la ciudad de New York donde se encuentra realizando trámites familiares su retiro del fútbol profesional después de 16 años de carrera. El zaguero abandonó el conjunto Real Sociedad de Tocoa al final de la pasada temporada por la falta de pago de ése y otros clubes nacionales .

"Siento que ya se cumplió mi tiempo, todo ser humano tiene su ciclo, creo que el mío en el fútbol profesional llegó a su fin, ahora voy a dedicarme a abrir una nueva etapa en mi vida profesional como licenciado en mercadotecnia y administración de empresas", explicó.

Y agregó. "No me siento con ímpetu, deseos ni ganas de seguir en la cancha porque los últimos años de mi carrera algunos equipos no me pagaban, había muchos atrazos, es complicado ir al tribunal de Arbitraje a demandar equipos para que paguen, eso no debería suceder en el fútbol profesional de nuestro pais".

Avila originario de La Ceiba, atlántida de 35 años de edad debutó en la liga profesional el 21 de septiembre del 2002 con la camisa de Victoria ante Real España. Con el tiempo se integró a Parrillas One, Real España, Vida, Juticalpa, Real Sociedad y Reservas de Colorado Rapids de Estados Unidos. Su último partido lo disputó el 22 de marzo del 2017 con Real Sociedad, tras ser eliminados de Copa Presidente por Boca Júnior de Liga de Ascenso

"La asignatura pendiente en mi carrera fue no haber integrado una selección mayor, tampoco ganar un título de Liga Nacional, siempre tuve ese anhelo. También quedó pendiente salir campeón con el Vida, tuvimos la oportunidad dos veces pero las dejamos escapar, eso me dolió mucho", recordó.

SU PROFESIÓN ACADÉMICA EN MARCHA

Avila adelantó que ahora se dedicará a trabajar como licenciado en mercadotecnia y administración de empresas, profesión que estudió en combinación con el fútbol.

"Para mi ya no es prioridad jugar fútbol, ahora voy a dedicarme a mi profesión acedémica, gracias a Dios logré graduarme, por eso siempre aconsejé a los jóvenes que estudiaran porque la carrera del futbolista es corta. Para tomar esta decisión de retirarme del fútbol profesional lo consulté con mi esposa, hijos y padres porque todas las decisiones las tomamos en familia", señaló.

"Estoy arreglando una situación familiar que tenía pendiente en New York, una vez solucionado regreso al pais para buscar un trabajo en mi área, gracias a Dios logré graduarme de licenciado en mercadeo y administración de empresas antes de viajar dejé varios curriculum en empresas para dedicarme a trabajar fuera del fútbol, espero que se abran puertas".

SUS FRASES:

"Cuando el profesor Reynaldo Rueda me iba a convocar me lesioné de tibia y peroné en un amistoso contra Social Sol, eso me dolió mucho porque me alejó del fútbol ocho meses y la posibilidad de integrar la Bicolor"

"Conejo Pérez, Landon Donovan, DaMarcus Beasley, Oguchi Onyewuo, Irvin Lozano, Carlos "Pescado" Ruiz,Hristo Stoichkov ,Luis Hernández , Carlos Pavón, Wilmer velásquez, Luis "Bombero" Ramírez, Jaime Rosales y Eduardo "Balín" Bennett. " Todos estos y muchos otros jugadores marcaron mi carrera, me aconsejaron mucho, fueron fundamentales para coronar mi carrera"

SUS NÚMEROS:

Debut con el Victoria: 21 septiembre 2002: Estadio Olímpico SPS: Real España 1-0 Victoria.

Victoria

Apertura 2002-2003: 4 juegos

Clausura 2002-2003: 0 juegos

Apertura 2003-2004: 4 juegos

Clausura 2003-2004: 3 juegos

Apertura 2004-2005: 4 juegos

Clausura 2004-2005: 7 juegos

Apertura 2005-2006: 9 juegos, 1 roja

Clausura 2005-2006: 3 juegos

Apertura 2006-2007: 3 juegos

Clausura 2006-2007: 0 juegos

Vida

Apertura 2007-2008: 8 juegos

Clausura 2007-2008: 8 juegos

Apertura 2008-2009: 16 juegos

Clausura 2008-2009: 5 juegos

Apertura 2009-2010: 12 juegos

Clausura 2009-2010: 20 juegos

Apertura 2010-2011: 0 juegos

Clausura 2010-2011: 3 juegos

Apertura 2011-2012: 6 juegos

Clausura 2011-2012: 2 juegos

Apertura 2012-2013: 16 juegos, 1 gol

Clausura 2012-2013: 8 juegos

Parrillas One

Apertura 2013-2014: 19 juegos, 1 gol

Clausura 2013-2014: 17 juegos, 2 goles

Real España

Apertura 2014-2015: 13 juegos, 1 roja

Clausura 2014-2015: 3 juegos

Apertura 2015-2016: 0 goles

Victoria

Clausura 2015-2016: 13 juegos, 2 goles

Juticalpa

Apertura 2016-2017: 3 juegos

Resumen: jugó 209 partidos: 50 con el Victoria, 104 con el Vida, 36 con el Parrillas One, 16 con Real España y 3 con Juticalpa.

Anotó 6 goles: 3 con el Parrillas One, 2 con el Victoria y 1 con el Vida. Sufrió 2 expulsiones: 1 con el Real España y 1 con el Victoria

ESTADÍSTICAS DIEZ: Ismael Ramos