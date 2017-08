Rodolfo "Fito" Zelaya es duda en el Alianza para enfrentar al Olimpia

El goleador del Alianza de El Salvador, Rodolfo "Fito" Zelaya, no entrenó esta mañana con el equipo, ya que sufre de una contractura muscular, misma que sufrió en el juego de ida ante el Olimpia.

El futbolista tuvo que visitar al médico para descartar cualquier situación de riesgo en su pierna derecha, donde lo aqueja un pequeño dolor desde la semana pasada.

El goleador de los albos espera que esa molestia no le impida estar con su equipo en el juego de vuelta ante el Olimpia, programado para este jueves a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

"El viernes me hice una ultra y me sale una pequeña contractura. Así que hoy vamos a hacernos otra para saber al 100 por ciento. Ya no siento molestias, pero para salir de la duda vamos a hacernos otra ultra, para saber lo que hay en la pierna. Ha bajado bastante el dolor", apuntó el delantero a los medios locales.

Zelaya no pudo jugar el domingo en el torneo local ante el Isidro Metapán, donde ganaron 5-3. Por ahora tendrá que seguir esperando por su debut.

"No he podido debutar en el torneo local, pero ahora toca pensar en Olimpia. Luego queda esperar el juego contra Firpo", declaró el jugador quien se ha convertido en la figura de los Albos y de la Selección salvadoreña.