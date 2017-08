OFICIAL: Real Sociedad vs Real España se juega el sábado en Olanchito

La Liga Nacional ha confirmado que el partido entre Real Sociedad de Tocoa y el Real España de San Pedro Sula, se disputará el sábado y no el domingo como estaba calendarizado, en el estadio Municipal San Jorge de Olanchito.

Después de la polémica donde los árbitros se fueron a huelga, Real Sociedad ha determinado llevar este encuentro para la ciudad Cívica y será a partir de las 7:00 de la noche de este sábado.

La Máquina jugaba el pasado domingo contra Olimpia, partido que fue suspendido por la huelga y que ha sido programado por al 2 o 3 de septiembre en medio de la fecha FIFA por lo que se jugaría sin seleccionados.

Real España suma tres puntos tras vencer a Platense, luego perdió contra los “Lobos” de la UPN en Tegucigalpa, mientras que el Real Sociedad apenas suma un punto tras su empate en el arranque del Apertura contra Motagua.

Cabe mencionar que el Olimpia no tiene partido porque ya lo jugó por adelantado contra la UPN a la que venció 1-0 en el primer encuentro del Apertura que se jugó en Tegucigalpa. Lo hizo porque juega Liga de Concacaf el jueves.

ASÍ SE JUGARÁ LA CUARTA JORNADA DEL APERTURA

sábado 26/08 (San Pedro Sula): Marathón vs Juticalpa 3:00 pm

sábado 26/08 (Olanchito, Yoro): Real Sociedad vs Real España 7:00 pm

domingo 27/08 (El Progreso, Yoro): Honduras Progreso vs Motagua 3:00 pm

domingo 27/08 (Puerto Cortés): Platense vs Vida 3:00 pm