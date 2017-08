Iván "Chino" López sobre Pinto: "Tiene algo contra mí"

Iván "Chino" López, delantero de Real España, dice que aún piensa en la Selección Nacional de Honduras pese a que jamás ha estado siquiera en el radar del seleccionador colombiano Jorge Luis Pinto.

El futbolista, que se enfoca en el choque de este sábado contra Real Sociedad en Olanchito (7:00 pm), para la cual considera que "estamos trabajando de la mejor manera" ya que "en Olanchito la cancha se presta más para tocar la pelota", indica que el DT cafetero es quien decide y él solo se limita a trabajar.



"Él tiene que ver todos los partidos, para eso es el entrenador de la Selección; no sé por qué no me llama, tiene algo contra mí, pero eso es punto y aparte. Creo que en la Selección ya se me están perdiendo las esperanzas de estar", lanzó sin pelos en la lengua el futbolista.



El "Chino" no soltó el tema y agregó que es evidente el desánimo "porque no me toma en cuenta, ni microciclos, sus motivos tendrá él; eso es lo que veo yo y todo el mundo. La esperanza siempre está ahí, talvez algún día esté", concluyó.