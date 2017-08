Histórico de Alajuelense criticó fuerte a Benito Floro tras su salida

El asistente técnico de la selección de Costa Rica, Luis Marín, criticó fuertemente al español Benito floro tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense por malos resultados.

El histórico defensor del conjunto rojinegro dialogó con el programa Primer Tiempo y esto fue lo que dijo:

“Para ser sincero, no veo por donde haya dejado algo, no ve uno por donde haya dejado algo, con todo el respeto para el señor… Tal vez algo de estructura en liga menor pero a lo lejos uno no ve que haya dejado algo claro”.

Para Marín, la directiva no tiene un camino claro:

“Tal vez se han tomado malas decisiones y eso ha ayudado a que la situación del equipo haya desmejorado… Podemos decir que desde afuera da la impresión de que no hay un norte claro de lo que realmente se quiere”.

Por último, aseguró que se le debe dar seguimiento a algunos futbolistas jóvenes que, según él, son los indicados para llevar esta etapa con “jugadores de la casa”.