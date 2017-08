Andrés Quejada sobre Honduras: "Debería tener mejores condiciones para trabajar"

Andrés Quejada ha mostrado cosas muy interesantes en sus primeros partidos como defensor central del Olimpia. El colombiano poco a poco se ha ido adaptando a nuestro fútbol, pero era importante saber y conocer, que hay detrás de un jugador que con 31 años tiene un largo recorrido en el fútbol profesional. Bienvenido, “parcerito”.



¿Andrés, cómo te ha parecido Honduras?

Bueno, gracias a Dios me he sentido muy contento, me he podido familiarizar con este país y con esta linda ciudad (Tegucigalpa) que me ha acogido con mucho cariño.

Normalmente el fútbol hondureño en Sudamérica suele ser bastante desconocido, ¿qué sabías vos?

Yo no te voy a engañar, sabía muy poco, ya cuando empezamos a ver el último mundial (Brasil 2014) nos comenzó a llamar la atención, entonces comencé a buscar información de aquí, como la de cuales son equipos grandes y sé que están Olimpia, Motagua, Real España, Marathón. Incluso en Colombia uno empieza a jugar con las apuestas yo siempre le iba a Olimpia o a Motagua, ahora que llego aquí me he quitado una venda de los ojos, he quedado deslumbrado con mis compañeros, son jugadores a los que yo veo y pienso que están aptos para jugar en cualquier liga del mundo.



¿Cuándo apostabas, le ibas a los equipos hondureños, hasta cuánto le lograbas meter billete a estos equipos en las casas de apuestas?

Una vez aposté 40 dólares en un partido de Olimpia-Marathón, ganamos, me fue bien, aunque Olimpia no paga mucho porque es el equipo más grande.



¿Y cuánto ganaste?

Fueron 130 dólares más de lo que aposté, ja, ja, ja.





¿Cómo se da tu llegada al fútbol hondureño?

Luego de un buen semestre en Colombia con Fortaleza, que era el equipo donde yo estaba, por medio de mi representante que se logra contactar con los directivos del Olimpia y se llega a un acuerdo para que yo pudiera venir a este equipo.



Pero estuviste a punto de fichar con el Águila de El Salvador, pero de la noche a la mañana los dejaste alborotados y apareces aquí en el Olimpia de Honduras.

Sí, fue un caso particular y lindo, yo ya estaba en el avión para irme a El Salvador para ser parte del equipo Águila, pero ya veníamos moviendo las cosas aquí, había cierta duda, pero todo era cuestión de poder llegar a unos detalles y concretar una opción rápida, gracias a Dios se llegó al acuerdo esperado y se pudo fichar con el Olimpia.

Según tengo entendido el Águila ya te hacía uno de los jugadores, ¿Qué pasó, te sedujo más la oferta del Olimpia o también te la jugaste de vivo y para abrirte esta puerta te cerraste la otra?

No, Águila prácticamente me tenía contrato, incluso ya tenía el precontrato, me lo mandaron cuando venía de camino a Honduras, pero fue cuando llegué al hotel que abrí el correo y lo vi, entonces llamé al gerente y le dije que ya me había venido para Honduras, ellos me dijeron que ya estaban contando conmigo, pero se habían tardado mucho, esto es fútbol, desde hace como veinte días íbamos hablando y solo eran palabras, no se había concretado nada y la gente de Olimpia no titubeó. Ellos fueron rápidos, además me sedujo mucho ese reto de la Concachanpions, el reto importante que venía a asumir en este club que era reemplazar a un jugador como Fabio de Souza y no era fácil, yo quería tener un reto en mi vida y de ahí se deriva mi decisión.



Olimpia tiene un año de no ganar absolutamente nada, ¿Qué puede lograr ahorita que vos ya estás adentro?

Bueno, yo pienso que mi llegada al equipo es solo un grano de arena más que se suma a la labor que han cumplido mis compañeros, es un lindo grupo al cual me estoy integrando y creemos que juntos vamos a lograr muchas cosas. Por ejemplo, primera meta que vamos a trazar será clasificar a la Concachampions, queremos ser campeones de Centroamérica, es una meta que la mayoría nos hemos trazado y esperamos cumplirla.



¿Qué clase de jugador contrató Olimpia, alguien que va a ser una alternativa para el equipo?

Bueno, yo pienso que Andrés Quejada es un hombre muy táctico y fuerte, soy un jugador al que le gusta hablar muy poco, presento timidez ante las cámaras, pero trato de trabajar para demostrar mis capacidades y hacer que el equipo se sienta seguro y confiado conmigo dentro de la cancha, también tengo esa seguridad de que juntos vamos a salir adelante.



Normalmente los jugadores como vos que tienen una gran trayectoria saben usar al Olimpia como trampolín para irse a un fútbol más competitivo. ¿Pasa eso por tu mente?

Mirá, en este momento yo pienso que estoy en una etapa de mi carrera, donde he asumido un reto muy grande y debo responder y ponerme a la altura, mi cabeza y mis pies están en Olimpia, debo respetar esa camiseta, primera debo terminar de la mejor manera mi estancia aquí, luego quiero ver más allá del equipo, tú sabes que esto es fútbol y uno siempre busca lo mejor, pero todo a su tiempo, ahora tengo mi mente puesta en el objetivo principal que es llegar a la Concachampions, después veremos s se me abre otras puertas o no.



Una trayectoria que incluye varios clubes: el América de Cali, Cortuluá, Fortaleza. ¿Con que club te identificaste más?

Bueno, con el América de Cali pasé momentos muy bonitos, estuve ahí desde pequeño, ahí me formé, pero en Cortuluá realmente me sentí a gusto y contento, logramos ser campeones de un torneo y más, por eso me siento identificado con este club.

¿Te quedó grande defender los colores de una institución tan como el América de Cali?

Bueno, si lo vemos desde el punto de vista futbolístico yo no lo diría en ese sentido, pero uno como ser humano debe saber donde tiene su espacio, yo si siento que estaba muy joven para el América de Cali, tenía jugadores con mucha trayectoria por encima mío, entonces yo pensé que debía abrirme una puerta por otro lado.



¿Sentís que quedó una espina insertada al no ser parte de la historia del América de Cali?

Sí, la verdad que creo que debí haber disfrutado estar en el plantel profesional con esa gran camisa y espero algún día se pueda repetir.



La prensa colombiana dice que sos un buen tipo, pero un día se filtró una información tuya de un supuesto acto de racismo, que quisiste armar un complot contra el técnico argentino que los dirigía a ustedes. ¿Cómo fue eso?

No, gracias a Dios, todo lo que han dicho han sido mentiras, como te dije, soy de hablar poco, mis comportamientos y entrenamientos hablan por mí, lo que te dijeron que pasó es mentira, jamás le haría complot a ese tipo, es el cómo mi papa, fue la persona que me dio la oportunidad de jugar peleamos hasta el final y cuando no logramos el objetivo lloramos juntos, lo que pasó es que Pereira es una ciudad muy futbolera pero también es una ciudad de chisme, entonces cuando perdimos el ascenso por 30 segundos, comenzaron a buscar a quien culpar y por decirlo así los más huevones y bobos fuimos el arquero Mafia y yo, pero siempre pasa lo mismo, el equipo que estaba antes de nosotros pasó por exactamente lo mismo, entonces no es una cosa que solo sucedió con Quejada, pasó con otros jugadores también, hoy en día eso ha generado un problema grande a la institución, ya que ha salido a la luz todo lo que se ha hecho para que el equipo no pueda ascender.





¿Por qué esta inestabilidad, por qué tanto equipo en tu carrera?

Mi caso es bastante particular, yo paso de club a club cuando quiero ascender, no es la parte monetaria, es que yo busco la oportunidad de estar en un equipo que quiera luchar y buscar cosas grandes. Yo pasé del América de Cali a un equipo de la B, muy chico en Colombia, pero yo me sacrifiqué, me esmeré para pasar a un equipo mucho más grande, luego fui ascendiendo para llegar al fútbol chino, luego volví a empezar. Esa búsqueda de oportunidades es la que me tiene así, de ningún club me han despedido, soy yo quien siempre ha tomado la decisión.



¿Sentís que estar en constante cambio de club ha sido lo mejor de tu carrera?

Sí, porque gracias a eso hoy estoy donde estoy, si no fuese hombre con determinación al que le gusta tomar riesgos, creo que hoy estaría en Colombia en un equipo de la B.



¿Sabes que el Olimpia es uno de los equipos más grandes de CentroAmérica, o solo lo vez como un club más en tu trayectoria?

No, para mí, Olimpia tiene un plus diferente y no es normal que llegues a un club con tanta exigencia de un día para otro.



¿Qué se espera de este Olimpia?

Nosotros como equipo esperamos dar el máximo en cada partido, como te digo, nuestro primer objetivo es pasar esta primera fase, ser campeones de la zona, luego quedarnos con el torneo nacional, después nos tocará jugar en los inmensos estadios en México y en Estados Unidos en la Concachampions.



¿Cuando mirás el fútbol hondureño, qué equipo crees que le puede competir a Olimpia?

Hoy en día el futbol están complejo, que uno no sabe si te va a hacer partido Motagua o el Vida, pero yo creo que mientras el Olimpia piense en corregir sus propios errores será muy difícil que pierda partidos.



Tu fuerte es el juego aéreo ¿Pero dónde lo sentís más provechoso, en defensa o en ataque?

En ambos lados, gracias a Dios me he caracterizado por anotar goles, siempre que estoy en el área causo pelea, pero en la defensa también soy muy bueno.



¿Has sentido armonía de parte de la familia olimpista?

Dígamos que Dios es quien ha permitido que esto esté sucediendo, yo me siento muy tranquilo, la afición está contribuyendo también, ellos nos están dando su cariño de la mejor forma, tanto fuera como dentro de la cancha.



¿Qué concepto tienes de Jorge Luis Pinto?

El profesor Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores más grandes de Colombia, al igual que Restrepo, siento mucha admiración por ellos. Si ambos han llegado a Honduras es por algo, tienen capacidad y en Colombia se les respeta mucho por el trabajo que han realizado.



¿Qué tanto te ha impresionada el futbol de nuestro país?

Me siento muy identificado con este fútbol y me estoy muy contento, es un fútbol muy agresivo que es lo que a mí me caracteriza, he enfrentado rivales asombrosos. Me han dejado una muy buena impresión.



Si hacemos una comparación con el fútbol colombiano, ¿Qué tan fácil es jugar en Honduras?

No, pienso que no estamos tan lejos, el fútbol colombiano bien sabemos que se ha hecho muy fuerte a nivel mundial, pero no se aleja mucho del hondureño. Aquí son muy buenos también, de pronto si cuestiono un poco lo coordinación, porque por decirlo así, un equipo como la Selección de Honduras, que ha conseguido cosas grandes, debería tener mejores condiciones para trabajar, debería tener mejores canchas para competir, por ejemplo.



¿Para colocar una vez más a este Olimpia en el lugar donde normalmente ha estado qué se debe hacer?

Bueno, es un trabajo que va a ser complicado pero ni imposible, pienso que es un a unión entre la hinchada, directivos, cuerpo técnico, jugadores, harán que el equipo se vea mucho más fuerte donde quiera que vaya. Pienso que a medida que nosotros vayamos pasando los partidos, entrenamientos, viajes y cosas como esas, vamos a ir mostrando otra cara.



¿Ya conocías a el profesor Restrepo?

Yo sabía quien era, pero él no me conocía. Es un hombre muy importante en nuestro país, ha dejado un legado muy grande, es un hombre que le ha enseñado demasiado a los jóvenes y por eso tiene muchísimo respeto Colombia.