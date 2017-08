El Alianza FC sufre un viacrucis para llegar a Tegucigalpa

El equipo Alianza FC de El Salvador, no emprendió su viaje a Honduras vía aérea, sino que lo realizaron en transporte terrestre. La decisión podo haber sido muy acertada para el bolsillo de los directivos, pero no así para el plantel de jugadores, quien tuvieron que sufrir un viacrucis para llegar a suelo hondureño.

El conjunto cuscatleco salió hoy a las 8:00 de la mañana desde San Salvador y son cerca de las 6:00 de la tarde y no han llegado a la capital. Es decir que transitarán aproximadamente más de 10 horas de viaje.



Si bien es cierto, la distancia entre estos dos países no es tanto vía terrestre. Son 328 kilómetros en coche o autobús, lo que se podría recorrer en un tiempo estimado de cuatro horas, pero debido a las reparaciones que se están realizando en la calle de la zona sur, tuvieron que sufrir las espera por largas horas de los retenes que se tienen programados por la compañía con construye dicha carretera.



Cabe destacar que si la delegación del Alianza FC hubiera tomado la determinación de hacer su viaje al país vía aérea, solamente tendría que haber transitado de 27 a 30 minutos.



El equipo que comanda el técnico Jorge “Zarco” Rodríguez, tenía en su agenda llegar al país a eso de las 3:00 de la tarde y a la vez poder entrenar en la cancha de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, pero esto no se puedo realizar. Para mañana se tiene previsto que hagan el reconocimiento del césped del estadio Nacional en horas de la tarde.



“FITO” ZELAYA VIAJÓ

A pesar que el jugador Rodolfo “Fito” Zelaya había mantenido algunas molestias musculares durante la semana, el futbolista si viajó con la delegación y está disponible para este compromiso del jueves ante el Olimpia.

El conjunto salvadoreño mantiene una leve ventaja de 1-0 y le basta de un empate para avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf League.