Olimpia amenaza con no presentarse ante Real España y atizan contra la Liga

El vicepresidente deportivo del Olimpia, Osman Madrid, comentó que la Liga Nacional hay cosas que no se hacen de la mejor manera, esto debido a los inconvenientes que han venido sucediendo como huelga de los árbitros y la reprogramación de partidos en medio de fecha Fifa.

Dejó claro que el Olimpia no se presentará al partido de la jornada tres que no se disputó por las huelgas, si le llama a cuatro jugadores a la Selección. Este encuentro ante Real España no se disputaría porque la ley deportiva los ampara de suspender el partido por las convocatorias a la Bicolor que juega ante Trinidad y Estados Unidos.

“A nosotros ni el presidente (Rafael Ferrari) ni el vicepresidente (Rafael Villeda) nos ha informado nada de eso (reprogramación del partido ante Real España para el 2-3 de septiembre. A estas alturas no hemos recibido la convocatoria de la Selección pero hay que esperar que es lo que va a solicitar el señor Jorge Luis Pinto”, dijo Osman Madrid en comunicación con Radio Internacional de San Pedro Sula.

El dirigente dejó claro que solicitarán reprogramar el partido si les convocan a más de cuatro jugadores. Pinto seguramente va a llamar del Olimpia para estos juegos de fecha Fifa a Donis Escober, Ever Alvarado, Jhonny Palacios, Alexander López y Michael Chirinos, lo que los llevaría a suspender el clásico. “Hay que ponerlo en fecha que corresponde. Sin los seleccionados no se podría jugar”, sentenció Madrid.

Osman es uno de los hombres fuertes del fútbol hondureño y arremetió contra la inoperancia de la dirigencia de la Liga Nacional que en los últimos meses ha hecho que nuestro futbol no sea respetado como pasó con la huelga de los árbitros, la reprogramación de partidos y otras decisiones que no se toman.

“Creo que al final hay algunas cosas que no están bien en la Liga Nacional, hay que tomar decisiones y que todos estemos conscientes. Hay que dejar la camisa a un lado para el bien del fútbol. Cuando se nombre una junta directiva tiene que ser gente que trabaje intensamente por los 10 clubes, no estoy diciendo que el ingeniero Selim Canahuati no lo hace, pero deben ser gente que aporte. Debe haber un comité ejecutivo donde descansen las decisiones del fútbol hondureño”, comentó el dirigente del Olimpia, Osman Madrid.