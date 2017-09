Cristiano Ronaldo analiza salir del Real Madrid, según medios de España

Cristiano Ronaldo brilló este día con el Real Madrid en el triunfo de su equipo ante la Fiorentina por el Torneo Santiago Bernabéu, incluso, marcó un increíble golazo con el que se quedaron con el triunfo.

Pero no todo es felicidad, según escribe Diario Sporto y El País, la estrella de Portugal no está nada contento luego del tema con Hacienda.

Desde que A Bola, diario de Portugal, hiciera eco de la confesión de CR7 a sus compañeros de selección "me quiero ir de España, me tratan como un criminal", el crack no ha hablado respecto al tema.

"Por ahora solo está centrado en trabajar. Está enfadado por los cinco partidos de sanción y está trabajando igual que siempre con el equipo, pero no podemos garantizar si se queda o se marcha”, escribieron los medios españoles.

Pero a pesar de su silencio, Cristiano Ronaldo volvió con el Real Madrid para el juego ante el FC Barcelona por la Supercopa de España en la que en pocos minutos en la cancha del Camp Nou marcó un gol y celebró tal y como lo hizo Messi en el Bernabéu, mostrando su camisa.

En ese juego salió expulsado por empujar al árbitro De Burgos Bengoetxea. El jugador, acusado de defraudar 14,7 millones a Hacienda, le hizo saber al club que estaba cansado de que en España le trataran como un criminal. Pero, según aseguran, en ningún momento les dijo que se quería marchar.

“Nunca he tenido un problema en Inglaterra, por eso... no lo voy a decir... bueno, por eso me gustaría volver (allí)”, dijo Cristiano Ronaldo antes de unirse al Real Madrid para esta temporada.