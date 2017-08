Jorge Rodríguez, DT de Alianza: "Sabemos que nos van a salir a atacar"

Con un poco de brisa el Alianza reconoció y entrenó en el Estadio Nacional, sede del partido de mañana ante Olimpia por los cuartos de final de la Concacaf League.

Su entrenador, Jorge "El zarco" Rodríguez argumentó que a pesar de ventaja que tienen, no son favoritos paga acceder a la siguiente fase y dar el batacazo.

"Esperamos escribir la historia a nuestro favor respetando lo que es Olimpia, a nuestra forma de ver no hay favorito en esta serie, de nada sirve no haber ganado en El Salvador sino conseguimos la clasificación. Es una pequeña ventaja pero no es una ventaja definitiva, vamos a ver qué nos permite Olimpia aunque si sabemos que nos van a salir a atacar más de lo que hizo en El Salvador porque tiene la obligación y está jugando de local".

Al preguntarle sobre la presencia de Carlo Costly, hombre referente en Olimpia, Rodríguez le restó importancia al talento individual y enfatizó que se preocupa más por lo que pueda hacer Olimpia en conjunto.

"Primero respetar, no sólo a Costly, a todo Olimpia porque un solo jugador no gana los partidos, respetamos a todo el equipo porque el jugador que está en Olimpia es por algo y sabemos que ellos son de los equipos referentes en Centroamérica".

En tanto, Rodolfo Zelaya, también estuvo presente en conferencia de prensa y reconoció que él y los demás atacantes tendrán bastante trabajo por el oficio de los defensas olimpistas, la cancha del Nacional la ve en buenas condiciones.

"Olimpia tiene una muy buena defensa, en general cuentan con un equipo muy bueno pero nosotros venimos a proponer y tratar de ganar, nosotros tenemos la ventaja ahorita aunque es mínima, en todas las canchas salimos con la idea de salir a ganar, la cancha se presta para jugar un buen fútbol".