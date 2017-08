Aldo Oviedo sobre su salida de Real Sociedad: "Fue una decisión personal"

El mediocampista Aldo Oviedo explicó este jueves los motivos de su intempestiva salida de Real Sociedad de Tocoa donde había firmado contrato por un año.

Oviedo había generado grandes expectativas entre los aficionados que querían verlo con la elástica aceitera.

"Decidí salir del equipo porque se me presentaron unos problemas personales, necesito estar cerca de San Pedro Sula por eso salí de Real Sociedad, no fue la directiva que me separó, fue una decisión personal, no era conveniente en estos momentos estar alejado de la familia, necesito resolver problemas personales", explicó.

Y añadió. "Estoy muy agradecido con la directiva, cuerpo técnico y jugadores creo que iba a ser una bonita experiencia jugar con el club que en cinco años ha logrado cosas importantes. Lamentablemente no voy a finalizar el contrato, sólo les deseo éxitos en esta temporada".

Oviedo reconoce que se quedará sin jugar durante los próximos seis meses tomando en consideración que el 26 de agosto se cierran las inscripciones en los registros de Liga Nacional.

Sin embargo anuncia que seguirá entrenando personalmente para mantener el ritmo físico.

"Me quedaré parado estos seis meses sin la posibilidad de estar en otra institución, quizás no es lo mejor pero al final en lo personal creo que será lo más conveniente, estoy consciente que estamos a dos días para el cierre de las inscripciones, no tengo nada con otro Club, voy a esperar que pase este torneo para ver qué sale en el Clausura", reiteró

"Voy a entrenar por aparte para el torneo Clausura, lo que realmente lamento es que se alejan las posibilidades de integrar la Selección, aunque ahorita es más importante resolver los problemas personales, estoy seguro que más adelante llegarán mejores cosas. Estar seis meses parado es un golpe a la economía y a lo futbolístico, pero en estos momentos lo más importante es resolver los problemas personales, voy a seguir entrenando para no perder la parte física", cerró.