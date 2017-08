Keylor Navas asegura llevar la ambición en la sangre en el mejor momento de su carrera

El arquero costarricense Keylor Navas pasa el mejor momento de su carrera siendo titular con el Real Madrid y alcanzando todos los títulos que estén en el camino.

Navas aseguró a La Nación en una entrevista exclusiva, que se siente muy fuerte y con buenas sensaciones:

“Estamos haciendo un buen trabajo y se nota. Me siento fuerte de espíritu y de cuerpo. Mis sensaciones son muy buenas”.

Keylor asegura que es importante mantenerse sereno cuando las cosas no salen bien en la cancha, manteniendo los pies en la tierra y asumiendo las responsabilidades de ser arquero del Real Madrid.

Sobre la atención mediática por ser estrella de uno de los mejores clubes del mundo, esto dijo:

“He tenido la oportunidad de poder trabajar en pretemporada, a diferencia del verano anterior.Mi familia mantiene siempre un perfil muy prudente en este sentido y esto me hace también sentirme muy orgulloso de ella. Pero la gente es muy educada en su inmensa mayoría y tanto mi familia como yo apreciamos enormemente el cariño que nos dan cuando salimos a pasear por la calle o cenamos en algún restaurante de la capital. No tenemos ninguna queja, más bien, todo lo contrario”.

El centroamericano aseguró que está muy bien cobijado por el cuerpo técnico del equipo blanco, además, siempre recurre a su familia y a Dios para sentirse seguro y con confianza.

El meta entrena día a día con mucha intensidad y afirma que lo hace por no fallarle a sus compañeros ni a él mismo, además, pese a haber ganado casi todo, dice que la ambición está en la sangre de los deportistas profesionales.

Por último, Keylor dejó una muestra de su fortaleza mental cuando le preguntaron que si sentía algún desgaste por lo demandante de defender el arco madridista.

¿Desgastado? Eso no va conmigo. Jamás me he venido abajo por ningún motivo profesional. Todos los reveses que haya podido tener en mi carrera los he combatido con espíritu positivo.