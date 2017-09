Así se dio cuenta Bartomeu que Neymar se marcharía del Barcelona

La pretemporada que realizó el Barcelona en Estados Unidos sirvió para que el máximo mandataraio, Joseph María Bartomeu, se diera cuenta de que Neymar se marcharía del equipo.

Todo apunta desde el 22 de julio cuando el presidente azulgrana decidió reunirse a solas con el delantero con todos los rumores ya disparados que lo situaban en el PSG.

En esa reunión que duró alrededor de 15 minutos, Neymar intentó convencer a Bartomeu que pese al fuerte intéres del equipo francés, él nunca se iriá del Barcelona porque su intención era cumplir su contrato de renovación, apuntó el diario catalán Sport.

Pero Bartomeu estaba seguro que el atacante no estaba diciendo la verdad: ''No me miraba a los ojos y eso me hizo ver que ya estaba más por la labor de irse que de quedarse'', comentó en declaraciones que recoge la misma fuente.

Además a Bartomeu no le pareció normal que en tan solo 15 minutos Neymar rechazara al PSG para explicarle que su deseo era seguir jugando en el Camp Nou.

''Hay que buscarle un sustituto, se va a ir'', le reveló el presidente del Barca a Robert Fernández ese mismo día.

Luego de esa reunión, solo pasaron 10 días para que Neymar fuera anunciado como el nuevo refuerzo parisino.