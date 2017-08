La historia de Arnulfo Echeverría, el primer gran fichaje del fútbol hondureño

Han pasado muchos años. La Liga Nacional era un “embrión” de apenas tres años. Dicen quienes vivieron por ese entonces que fueron tiempos de amor a la camisola y estadios llenos.

Por aquella época el joven Chelato Uclés construía el Real España que temporadas después se convertiría en tricampeón.

En este afán, el gran maestro puso los ojos en un atacante del Marathón: Arnulfo Echeverría. Este interés y los deseos del jugador de vestir la camisa aurinegra dieron paso a que se fraguara la primera gran transacción del fútbol hondureño. Fue un escándalo.

Los aurinegros presididos por Miguel Felipe Canahuati pagaron 15 mil lempiras por Echeverría, para la época fue algo estratosférico. Sin antecedentes parecidos.

45 años después don Arnulfo recuerda con precisión los detalles de esta operación. Su figura ya no es de futbolista. A la vista aparece una barriga cultivada por décadas. Luce completamente calvo. Está retirado y rodeado por sus hijos y nietos. Detrás de este personaje pocos adivinarían que está el primer gran fichaje del fútbol hondureño.

Arnulfo en los años 70's era el goleador estrella en San Pedro Sula y de la Liga Nacional.

“En aquel tiempo era raro que un jugador dejara un equipo para pasarse a otro. Las camisas estaban impregnadas, pero el Marathón siempre ha tenido sus desbalances económicos”, comienza con voz pausada Arnulfo.

1 Trayectoria. Entre los años 1969 y 1979, Arnulfo Echeverría jugó con Marathón, Real España y Platense.

El gran maestro fue el arquitecto de esta operación: “Andaba reclutando para Real España, me dijo que si yo estaba interesado”, se recuerda. Se empezaron las negociaciones y en Marathón dijeron “si te querés ir está bien, pero a la gente de Real España decile que costás 15 mil pesos”.

El jugador se sorprendió. Sostiene que por aquel entonces lo común era pagar mil o dos mil lempiras, pero llevó el mensaje. En la reunión de la dirigencia de Real España les hizo saber la propuesta verde, sin intermediario y actuando como su propio agente, la respuesta fue “está bien”.

Una edición de diario La Prensa de ese entonces recoge que Echeverría pasaría a los aurinegros a cambio de seis mil lempiras y los jugadores Bleer Greenich y Exequiel García, al que llamaban “Stupiñán”.

Antes los delanteros metían 14, ahora meten cuatro y los equipos felices. Había exigencia, uno tenía que ir arriba de diez”. Arnulfo Echeverría

De esos detalles, Echeverría solo recuerda “solo me dijeron -aquí están tus papeles, te podés ir- me fui en el 1972”.

A la afición de Marathón no le cayó bien el fichaje de Echeverría al vecino: “En los primeros meses después del traspaso no era bienvenido a Paz Barahona, no podía llegar al barrio así como así. Es que era muy querido por la afición”, recordó.

Curiosamente Echeverría jugó poco tiempo en Real España. Fue campeón con el equipo en 1974 y 1975.

Después se retiró temporalmente a los 26. Retornó por una razón especial al Platense. “Me dijeron échale una manito y fui, en siete partidos hice nueve goles. El equipo se salvó”.

Marathón terminó vendiendo a su delantero estrella en 15 mil lempiras.

VENDEDOR

Cuando dejó el fútbol lo hizo por cuestión de expectativas económicas. “Me dediqué a las ventas. Trabajé en la Nissan por 10 años, en Real España ganaba mil lempiras y en el primer trabajo que me dieron ganaba cinco mil, entonces dejé de jugar fútbol”.

Aunque tuvo un retorno al Platense debido a que el gerente de la empresa era también directivo de los selacios, no había marcha atrás. El fútbol como profesional se había terminado: “Finalicé mi secundaria y estudiaba mercadeo. Llegué a ser uno de los vendedores más importantes de la empresa. Ya no tenía motivos para jugar”.

177 Juegos de Liga Nacional participó con Real España 75, Marathón 67 y Platense 35. Sus anotaciones las distribuyó así: Marathón 34, Real España 23 y Platense 7.

La compensación económica superó cualquier expectativa que podía tener por aquel entonces en el fútbol:

“Llegué a ser un empleado ganando 30 mil lempiras y en el fútbol no podía hacerlo”.

Así se terminó prematuramente la carrera del primer gran fichaje de la Liga Nacional. Se precia que fue goleador en las canchas y en las ventas.