¡SUSSS! Conoce a Valeria Mobley, la radiante tica del "Hombre de fe"

Valeria Mobley, es la chica con signos de belleza oriunda de Costa Rica que se ha hecho de miles de nuevos seguidores tras anunciarse que interpretará a Andrea Salas (esposa de Keylor Navas) en el rodaje de "Hombre de fe", película basada en la vida del arquero tico.

Pese a ser su primera actuación como profesional, la de ojos verdes y figura encantadora fue eligida por la producción tras sobresalir en la audición con su belleza, talento y esplendor con el que logró reflejar el semblante de Salas. Ideal para el papel.

TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN REPRESENTARÁ A KEYLOR NAVAS EN LA PELÍCULA?

"He recibido clases de actuación pero la verdad nunca había profundizado tanto como en una película. Me siento muy contenta y feliz. Antes de audicionar lo pensé y dudé un poco porque yo decía -no sé nada de actuación-", dijo Valeria en su momento a diario La Nación.

Antes de lanzarse al estrellato, Mobley integró uno de los reconocidos programas juveniles "Batalla de Talentos". Hoy brilla como una estrella, y sus últimas fotografías han levantado suspiros en la web.

Acá te dejamos un par de ellas.

A veces no hay próxima ves, a veces no hay segundas oportunidades, a veces es AHORA o NUNCA! #ahoraeseltiempo #nicaragua #granada Una publicación compartida de Valeria Mobley (@__valemobley__) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 4:33 PDT