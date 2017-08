Olimpia espera cerrar en las próximas horas el fichaje de un extranjero

Osman Madrid confirmó que Olimpia está por cerrar la contratación de un fichaje, mismo que sería extranjero y que llegaría en las próximas horas al país, junto a este tema también habló de otros tópicos como el lanzamiento se bengalas, el arbitraje, la serie ante Plaza Amador y Carlo Costly.

Sobre el posible fichaje informó: "Vamos a ver si lo podemos resolver, todo eso está pendiente y estamos trabajando, tendremos que difinirlo si es que es del gusto del profesor y dentro de las posibilidades del club".

Lanzamiento de bengalas: "Preocupa porque la Concacaf está muy molesta por lo que pasó y tenemos que tratar de mejorar".

Serie ante Plaza Amador: "No, no favorito acá no hay y es de ir partido ida y vuelta, será difícil".

Arbitraje de anoche: "No me gustó pero bueno al final el equipo pudo definir el partido".

Costly a la Selección Nacional: "Eso hay que dejárselo a dirigentes y al profesor, él va a tener la decisión a futuro y Costly ojalá que pudiera estar, es un gran jugador".