Rodolfo Zelaya: "Costly le dijo al árbitro que tenía que dar cinco minutos"

Decepcionados e indignados salieron anoche los jugadores del Alianza tras perder 3-1 con Olimpia y quedar eliminados de la Concacaf League, dicho sentir no era por el resultado, se dio por el arbitraje y el incidente donde se lanzaron bengalas al terreno se juego y algunos futbolistas salvadoreños se fueron al suelo, situación donde a criterio de Rodolfo Zelaya era propicio suspender el partido.

"Realmente sí, si tu ves cuando cae el proyectil a uno de compañeros y a mi punto de vista se tenía que suspender el partido y el árbitro no tuvo los huevos necesarios para poderlo suspender, no sé la gente de Concacaf también porqué les faltó personalidad para suspender esta partido".

La estrella de los cuscatlecos confesó que Carlo Costly le dijo al árbitro que diera cinco minutos y este cumplió, tiempo donde Olimpia anotó el tercer gol.

"Larín que estaba de capitán me dijo que Costly le dijo al árbitro que tenía que dar cinco minutos y el árbitro le dijo que sí, que los iba a dar y eso me parece raro porque no se debe hacer caso a lo que dice el jugador".

Al consultar a Alexander Larín, en efecto ratificó que Costly fijo eso en frente de él y que eso lo dejó muy sorprendido pues el central mexicano al parecer le hizo caso.

"No es posible que un jugador te diga el tiempo que vas a poner de reposición y son cosas que van sumando. Yo quedé como tercer capitán y cuando se paró la jugada en el incidente de la pólvora tuvimos que hablar entre los capitanes y los árbitros, en el momento que dialogamos yo dije que lo tenía que terminar ya, no es posible que un jugador que sí se le respeta a la larga por la trayectoria pero él no te puede manejar un partido".

Para finalizar y sin quitar el dedo del renglón, Larín terminó diciendo: "Como te digo un árbitro mexicano y Costly que jugó en México, todo el mundo lo sabe, son cosas que suman de manera negativa".