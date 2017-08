Escándalo arbitral en El Salvador: Más denuncias a Rodolfo Sibrián por acoso sexual

El instructor FIFA, Rodolfo Sibrián, se encuentra en el ojo del huracán en su país El Salvador, luego de que se sumaran más denuncias por acoso sexual a la ya realizada por la árbitra Vilma Montes.

Y es que luego de que saliera a la luz el escándalo, otra ex jueza, Carol Quevedo, aseguró a El Gráfico que ella también había sufrido lo mismo por parte de Sibrián.

ESCÁNDALO ARBITRAL EN EL SALVADOR POR ACOSO SEXUAL

“Es una sinvergüenzada lo que ella ha pasado, he vivido lo mismo y considero que ella tuvo mucho valor para denunciarlo. Sé en lo personal lo que ella ha pasado, pero hay que pensarlo mucho para denunciar lo que me sucedió”, aseguró Quevedo.

Otro que se sumó a los señalamientos fue el expresidente de la comisión de árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Rafael Rodríguez Medina, que aseguró haber dicho antes lo del instructor y no haber sido escuchado.

DEINIFNAS LAS SEMIFINALES DE LA FASE PREVIA DE LA CONCACHAMPIONS

“Yo me fui de la comisión por eso, porque yo le reclamé. Lo de su acoso es verídico cien por ciento. Uno no puede estar pudriéndose con esa manzana. Siempre denuncié eso en la comisión de arbitraje y nunca me escucharon”, afirmó el ex árbitro también a El Gráfico.

Y además, comentó que existen otras presuntas víctimas de Sibrián:

“Me reservo los nombres de las personas, porque ellas no nos han pedido que se haga público. Sé que incluso anda (tiene una relación) ahora con alguien del arbitraje”.

Rodríguez espera que la Concacaf actúe de “Oficio” y llegue hasta las últimas consecuencias, mientras la denuncia de Vilma Montes está en manos de la Fiscalía.