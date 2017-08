Diego Vazquez sobre adelanto de jornada del Olimpia: "Hasta es gracioso"

El timonel del Motagua, Diego Vazquez, se mostró más contento con el regreso de dos de los jugadores que tenía lesionados y que logró recuperar en este paro de jornada que hubo en la Liga Nacional.

"Están mejor, no todo el plantel, pero el caso de Marcelo Pereira y Héctor Castellanos ya están mejor y viajan con nosotros. Kevin López volvió a recaer de una lesión vieja y se está tratando. Tiene para un buen tiempo", aseguró.

Además dejó claro que el tema de las lesiones. "Siempre pasa, es parte de la dinámica del torneo y tenemos que estar preparado, pero tenemos un plantel para suplir a los que están lesionados".

A pesar de recuperar jugadores lesionados, el tema de la suspensión de la fecha le afectó. "Trastoca porque vamos a jugar otro partido como visitante, venimos de Juticalpa y con lo que se paró volvemos a jugar de visita. Este no es un detalle menor dos juegos como visitante".

Lo que si le sorprende al timonel azul, es que el Olimpia haya jugado la cuarta jornada y el torneo no había comenzado en el país. "Lo de la cuarta (Fecha) es sin comentarios, hasta es gracioso aparentemente. Que se juegue la cuarta jornada cuando no ha empezado el torneo me parece que es para comentar, pero lo hicieron poco".

Sobre el tema futbolístico ante el Honduras Progreso. "Son partidos peleados, el equipo que jugamos la última final, pero es un equipo que hace valer su condición de local y sin duda alguna que será complicado".

Diego Vázquez tiene clara las características que tiene su rival. "Esa es la dinámica del último tiempo y hay que emparejarlos en la lucha, agresividad y después jugar, ya que es difícil con un equipo complicado".

En lo que corresponde a la necesidad de sumar los tres puntos. "Siempre hay que ganar, en la calle todo mundo dice que hay que ganar. Todos jugamos para ganar, pero recién van dos fechas", concluyó.