Gabriela Izaguirre: "A Ronaldinho lo vi con ojos de admiración"

Tatuada de belleza y esplendor, así está Gabriela Izaguirre, la radiante edecán de Huawei y de Claro que brilla como una estrella en la capital. El semblante de su sonrisa y su silueta de diosa enamora a cualquiera.

Fuera del modelaje, Izaguirre sueña con entrar al mundo del fitness y convertirse en una reconocida periodista. Gabi, fue una de las pocas chicas privilegiadas de estar a la par del exfutbolista Ronaldinho en su visita al país. Semanas después, nos reveló detalles de todo lo que pasó. ¡Comencemos!

FOTOS: ASÍ ES GABY IZAGUIRRE LA GUAPA MODELO

¿Quién es Gabriela Izaguirre?

Una chica que ama los deportes, humilde, leal y perseverante.

Si te despertaras mañana siendo hombre... ¿cuáles son las primeras tres cosas que harías?

Ja, ja, ja -¿Pero voy a ser un hombre bonito o feo? Primero vería cómo conquistar a una mujer. En segundo lugar me contemplaría detenidamente físicamente y por último comprobaría el grado de amistad que tienen los hombres.

Te ha tocado estar cerca de los futbolistas en el estadio Nacional cierto…. ¿Alguno que sea parte de tus fantasías?

Es motivador estar cerca de esos personajes, pero los veo normales. En todo caso sería Piqué, ja, ja, ja. Lo veo muy coqueto…aunque quizá no tanto como fantasía, pero sí, siento como maripositas cuando sonríe.

¿Qué tal la experiencia cerca de Ronaldinho?

¡Uyyy fue una experiencia increíble! Lo miré con ojos de admiración. Sabes, a nosotros nos dijeron que mantuviéramos el porte, pero en ocasiones me daban ganas de tirarme encima de él, ja, ja, ja. Fue divertido, tuve la oportunidad de hablar en persona con él. Nos contó que podría darle apoyo en Honduras por la buena calidad de gente que hay.

¿Al menos lo lograste abrazar?

Ja, ja, ja, sí. En los momentos libres pudimos compartir con él. Algo que sí voy a destacar de él, es que es una persona que no es engreída. Era como si estuvieses hablando con una persona normal.

¿Es un caballero...? ¡Porque tiene fama de mujeriego!

Ja, ja, ja, pues no vi esa parte de él. Lo conocimos en mundo laboral y déjame decirte que fue una buena persona. Creo que estaba muy concentrado en lo vino a hacer.

¿El dinero podría conquistar tu corazón?

La verdad no. El dinero no es felicidad. Eso es para las mujeres interesadas y sin futuro. Hasta ahora no me he sentido tentada a aceptar alguna propuesta.

¿Cómo podría ficharte un hombre común y silvestre?

Con lealtad.

¿Qué prefieres… una cara bonita o un cuerpo sexy?

Un cuerpo sexy.

¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más?

Mi silueta.

Si tuvieras la oportunidad de ponerte en los tacones de alguien... ¿Quién sería?

Creo que de Sofía Vergara (actriz colombiana).

Algo más de Gabriela: Admira a la presentadora de televisión, Isabel Zambrano. La considera un ejmplo a seguir.

¡Es de pocas amistades! “Yo no tengo amigas y jamás he considerado a alguien como tal. Por ahora no busco una amistad incondicional hasta que tenga la madurez para sostenerla y para que también me corresponda”.

APUNTES

Equipo favorito: Motagua y Real Madrid

Película: Animadas

Helado predilecto: Napolitano

¡Más detalles! Tras destacarse como edecán, la guapa capitalina sueña con abrirse paso en el mundo de la comunicación como periodista. Fuera de ello ama el gimnasio.