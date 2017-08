Mauro Reyes: "Juticalpa debe protestar seriamente por la incidencia arbitral"

Como muy pocas veces lo hace, el técnico Mauro Reyes se mostró molesto en conferencia de prensa por la actuación del árbitro Armando Castro y asegura que Juticalpa debe protestar por la incidencia arbitral que los ha afectado en dos fechas.



"Yo creo que en términos generales hicimos un buen partido pero lamentablemente el árbitro, en el primer gol de Marathón, se equivocó y eso abrió el camino para que la afición empujara a Marathón y los jugadores se entusiasmaran para que fueran con todo al frente. Pero nosotros también cometimos un par de errores que nos costaron los goles", dijo.

Los últimos 15 minutos fueron fatales para Juticalpa mismos que lo condenaron para perder el partido. "Nosotros tratamos después del 2-0 manejar el partido para controlar los costados, porque Marathón empezó a mandar centros y tratamos de cerrar esos espacios con (Elmer) Güity, pero creo que todo comenzó a caerse con el primer gol de Marathón con una clara mano a favor nuestra que el árbitro no pudo sancionar", explicó.



Mauro mostró su descontento con el arbitraje y asegura que Juticalpa debe protestar ante las incidencias arbitrales que los han efectado. "Todavía no tenemos a alguien en Juticalpa que haga esta labor que estamos haciendo porque le seré sincero, no es fácil con un equipo recién compuesto, enfrentar a dos equipos grandes como Motagua y Marathón y nos hicieron lo mismo".



"Yo no sé si la camisa de los equipos grandes pesan y la de Juticalpa no, pero ha sido injusto allá y aquí la incidencia arbitral que ha sido muy clara. He monitoreado programas y nadie ha dicho nada de esto, solo yo lo he mencionado y yo creo que es injusto que un equipo como Juticalpa que sus dirigentes hacen un gran esfuerzo, nos hagan estas situaciones. Juticalpa debe protestar seriamente por la incidencia arbitral en estos últimos dos partidos", expresó.