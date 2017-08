Wilmer Cruz: "Estoy cansado de lidiar con tantas dificultades en esta institución"

La conferencia de prensa post-partido de Wilmer Cruz arrojó piezas importantes y dejó al descubierto el desencanto con que el DT vive su actualidad en el Honduras Progreso.

"Hay muchas oportunidades de gol en el juego y al final ganan ellos porque son más efectivos", lamentó Wilmer de entrada. A su vez, el timonel prosiguió diciendo que "no sé si se borró el Honduras o Motagua sacó su poderío, juegan muy bien al fútbol, siempre juntos; siento que los primeros 25 minutos fueron de nosotros y por tramos quisimos reaccionar, pero por lo general todo el partido fue de Motagua".

Cuando se le consultó por el rostro de tristeza que tenía, el "Supermán" expresó que está "cansado de lidiar con tantas dificultades que tenemos en esta institución, pero ya nosotros los técnicos tenemos que seguir adelante e intentar por todos los medios recomponer".

Siempre en torno al mismo tema, el preparador táctico no quiso ahondar a qué se refería y se limitó a decir que "son temas muy de camerino e institución, entonces me los reservó".

Caer frente a Motagua tampoco lo desespera al extremo, ya que afirma que "no perdimos con Oro Verde, perdimos con Olimpia y Motagua, tenemos muy acostumbrada a la gente a ganarle al que viene acá, lo único que tenemos que hacer es sentar cabeza e intentar por todos los medios sacar adelante al Honduras Progreso".

Cree, de paso, que si las cosas no salen con él podrían salir "con alguien más, uno debe ser honesto con esta situación ya que si los resultados no se dan quién sale, 28 jugadores no salen, ni salen dos directivos, sale el técnico", lanzó.

Concerniente a su futuro, Cruz explicó que "los cargos siempre están a la disposición, es normal, le pasa a todos los técnicos del mundo, uno vive de resultados y estoy trabajando en el Honduras y los resultados no se están dando".