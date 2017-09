Carlo Costly sobre su regreso a la selección: "No soy la solución porque no juego solo"

El atacante hondureño de 32 años Carlo Yaír Costly Molina regresa a la selección de Honduras luego de varios meses de no querer estar a las órdenes de Jorge Luis Pinto.

CONVOCATORIA OFICIAL DE HONDURAS PARA PARTIDOS ANTE TRINIDAD Y EEUU

El 'Cocherito' habló para el programa Cinco Deportivo y aclaró por qué regresa a la 'bicolor' y sobre los juegos ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

¿Cómo se llega a un acuerdo para que regrese a la selección?

"Veníamos platicando hace unas semanas con la familia, directivos, entrenador, aquí lo que más vale es la selección, el beneficio de la selección, voy a poner mi granito de arena", comenzó diciendo el delantero del Olimpia.

Costly regresa a la selección de Honduras y se encontrará con nuevos jugadores como Alberth Elis y Antony Lozano, además volverá a compartir con viejos conocidos.

"Será bonito reecontrarnos con jugadores que ya fui campeón en el Olimpia, "Choco" (Lozano), (Romell) Quioto, también con Maynor (Figueroa) que ya fuimos compañeros en la selección. Buscaré hacer goles, para eso estamos".

¿Puso sus condiciones para su regreso?

"No, aquí nadie compra la titularidad, hay que hacer bien las cosas para ser tomado en cuenta, uno quisiera estar en el once titular, si no se da hay que apoyar a los compañeros. No sé si mi trabajo será intenso".

Llegó el momento de hablar de los próximos juegos de la 'Bicolor' por la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018.

"Va a ser clave estos dos partidos, ya no se puede estar perdiendo puntos, tenemos que lograr la clasificación, ante Trinidad será clave y luego en San Pedro Sula", expresó.

Y agregó "Vengo a poner mi granito de arena, la solución no soy porque no juego solo, si no se da en caso futbolístico ya no se puede hacer nada, daremos todo".

Jorge Luis Pinto no cuenta con todos los jugadores ya que hay lesionados: "Van hacer falta Andy (Najar), Mario (Martínez), pero hay buenos jugadores para suplirlos, esperemos que no nos hagan falta".

¿Cómo toma el regreso a la selección de Honduras luego de dar el pase a Olimpia?

"Lo tomo tranquilo, con la misma responsabilidad de siempre, contento porque venimos de un partido muy importante con Olimpia que en el último minuto se logró el pase a semifinales".

¿Con qué volante se siente mejor?

"Alex (López) ha venido asistiéndome bastante, nos entendemos bien, Boniek (García) puede ser también, me conoce, esperando que nos vaya de la mejor manera".

Costly también aceptó que choca con Jorge Luis Pinto en el elevador de donde vive y sobre lo que comentan "Platicamos, menos de fútbol, de la familia de la comida, de lo que hacemos diariamente", cerró el delantero.

La última vez que Carlos Costly jugó con la selección de Honduras fue ante El Salvador en la cancha del estadio Olímpico.