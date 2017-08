Richard Dixon: “Yo hablé con un dirigente de Olimpia pero nada se concretó”

Olimpia estaba en búsqueda de un jugador y la intención era contratarlo para reforzar la zona defensiva pero los merengues tendrán que quedarse con el actual plantel pues las inscripciones en Liga Nacional finalizaron ayer.

Una de las opciones que tenía el club era el panameño Richard Dixon, ex de Platense y que hace unos días se desligó el Águila de El Salvador.

El canalero aceptó que hubo contactos con su persona pero al final no llegaron a un arreglo formal. “No hubo nada concreto, era como un rumor, yo hablé con un dirigente de Olimpia pero nada se concretó, hasta ahí, además que ya se cerraron las inscripciones, una conversación formal por parte ellos nunca se dio”

Dixon confió también que cuando él vino a jugar con los salvadoreños en un amistoso ante Olimpia, Carlos Restrepo se le acercó y mostró interés en contratarlo.

“Se me acercó para decirme que jugaba bien, no lo conocía y me tocó el tema por encima como técnico cuando le gusta un futbolista, me gustaría llegar a esa institución (Olimpia) así uno puede crecer en la vida”

Mediante avanzaba la entrevista, aceptó que fue un error dejar Honduras pues tenía ritmo de juego y El Salvador le hicieron una mala pasada puesto que los separaron aduciendo que tenía bajo rendimiento.

“Te lo voy a poner pleno y alto, sí fue un error muy grande porque me puede afectar en mi carrera, en Platense yo estaba en ritmo es jugaba además de tener contacto con la selección, con la gente de El Salvador me pintaron una cosa y después me salieron con otra”

Y aseveró que Platense se interesó en él para que volviera a la institución. “Supe que Clavasquín me quería, Platense aunque usted no lo crea es una institución fuerte, es una vitrina, no te puedo decir que es un equipo grande pero poder tomar ritmo y salir a otro ritmo, la decisión que tomé para jugar en El Salvador no fue lo mejor”

Para finalizar, Dixon no le cierra las puertas a cualquier equipo de Honduras aunque sea para entrenar y prepararse de cara al próximo torneo pues no quiere estar sin jugar fútbol, además cerró diciendo que recibe consejos a diario de Brunet Hay Pino, ex compañero en Platense.

“Ah claro, porque así estaría en una institución entrenando y podría prepararme para el próximo torneo, sería genial. Habló todos los días con él, lo que me pasó es como un balde de agua fría y Brunet me dice que salga lo más rápido posible”.