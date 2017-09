Jorge Luis Pinto "Me estoy jugando mi vida profesional"

El colombiano Jorge Luis Pinto detalla detalló que no se siente bien en este momento en la selección de Honduras.

En el en programa "Con Pineda Chacón" el técnico de la selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, confesó no sentirse cómodo en este momento "No estoy bien por los problemas que hemos tenido, no solo los éxitos de Honduras, me estoy jugando mi cuero, mi vida profesional me la estoy jugando".

Además agregó: "Estoy preocupado por los problemas, hay que salir adelante, esos son partidos claves"

En cuanto al llamado de Costly el técnico confesó "Es un jugador importante y ojalá que nos rinda, para el bien del país, hay que ir a verlo al campo internacional, nuestro deseo es que se comprometa con el grupo"

Sobre cómo llegaron a un acuerdo para que el "cocherito" volviera a la selección indicó "Está dispuesto, hablamos siempre, le dije si venía o no, miramos unas cosas, las analizamos, nos sentamos a hablar y listo".

Sobre los convocados que son señalados en la selección, Pinto, mencionó "Yo veo a todos los jugadores, siempre paso pendiente de ellos".

La selección de Honduras en esta doble fecha FIFA se enfrentara a Trinidad & Tobago el uno de septiembre en el Estadio Ato Boldon, Couva a las 6:00 pm hora de Honduras, mientras que el segundo juego será ante Estados Unidos en territorio catracho el martes 5 de septiembre en el estadio Olimpia de San Pedro Sula.