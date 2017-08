Brunet Hay Pino le da triunfo al Platense sobre el Vida

equipo1="Platense" bandera1="platense" resultado1="1" equipo2="Vida" bandera2="vida" resultado2="0" tipo="liganacional" Escribir en tipo una de estas opciones:

El Platense con solitario gol de su delantero Brunet Hay Pino, derrotó al Vida por la Jornada 4 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA NACIONAL

El estadio Excélsior fue el escenario deportivo que recibió este juego de Primera División que no gozó de muchas oportunidades de gol.



En la primera parte los 'escualos' no hicieron sentir su localía y se fueron a los camerinos junto con los 'cocoteros' sin poder celebrar.



En la etapa de complemento se vino lo mejor, se vino la alegría para la afición del Platense que es comandado por Reynaldo Clavasquín.



Platense pudo celebrar su primer gol de este torneo gracias al panameño Brunet Hay Pino que al minuto 62 logró romper el cerrojo ceibeño.



La jugada inició desde la banda derecha por medio de Edgard Álvarez que centró y el balón fue recibido por Alexander Aguilar y este sirvió a Brunet que de pierna izquierda la mandó al fondo.



El marcador no se iba a mover, Platense logró sus primeros tres puntos del torneo y se coloca en la posición 8, mientras que Vida se queda en el 9.

Vida sigue sin ganar en Puerto Cortés, lleva más de seis años sin poder lograrlo.

ALINEACIONES

Platense: Roberto López, Erick Norales, Brayan Figueroa, Edgard Álvarez, Matheus Dos Santos, Alexander Aguilar, Roby Norales, Jeffri Flores, Grodbin Benítez, Kervin Arriaga y Brunet Hay Pino.



Vida: Ricardo Canales, Sony Fernández, Carlos Palacios, Orlin Peralta, Maycol Osorio, Víctor Moncada, Rodolfo Marcelo Espinal, Chestin Onofre, Javier Portillo, Marvin Bernández, Richard Rodríguez.