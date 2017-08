Game Of Thrones: Horario y canales para último capítulo de la séptima temporada

Considerada una de las mejores series televisivas de todos los tiempos. Game Of Thrones (Juego de Tronos) se ha ganado una popularidad a nivel mundial y millones de personas estarán pendiente esta noche del estreno del último capítulo de la séptima temporada que llevará el nombre de “The Dragon and the Wolf” (El dragón y el lobo)



Juego de Tronos está basada en las novelas del estadounidense George R. R Martin “Canción de Hielo y Fuego”.

Martin comenzó a escribirlas en el año 1993 y el primer tomo se publicó en 1996 . En abril de 2011 HBO estrena la primera temporada y desde entonces su popularidad y rating solo han ido en ascenso.

VER: HACKEAN ÚLTIMO EPISODIO DE LA SÉPTIMA TEMPORADA



Esta es la penúltima temporada de la serie. Luego del capítulo que se estrena hoy 27 de agosto los fans tendrán que esperar hasta 2019 para la octava y última entrega.

Pero tranquilos, hay esperanzas de Westeros para rato, ya que Martins está trabajando en los últimos dos libros de la saga (Vientos de Invierno y Sueño de Primavera) y HBO confirmó cuatro futuros spin offs (serie derivada) que contarán con la colaboración de R.R Martin.



Juego de Tronos, además de ser la serie más premiada de la historia, tiene excelentes críticias, alcanzando un 97% de aceptación en el portal web de cinematografía Rotten Tomatoes.



Estos son los horarios en que podrás ver el último episodio de la séptima temporada que ha estado llena de emociones. HBO, HB0 2 y Cinemax son los canales donde puedes verlo.

HORARIOS PARA VER LA SERIE

Estados Unidos (ET): 8:03 p.m.

México: 8:03 p.m.

Panamá: 8:03 p.m.

Honduras: 7:03 p.m

Ecuador: 8:03 p.m

Brasil: 10:03 p.m

Argentina: 10:03 p.m