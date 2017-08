Presidente del Alianza: "No soy enemigo del Olimpia ni de los hondureños, pero las cosas deben hacerse correctas"

Tras los sucesos en el estadio Nacional de Tegucigalpa por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Concacaf entre Olimpia y Alianza, el equipo salvadoreño se ha pronunciado y han pedido castigo ejemplar al equipo hondureño.

El presidente del club de El Salvador, José Lisandro Pohl, no dudó en asegurar que están a la espera de una respuesta positiva de parte de las autoridades de la Concacaf sobre lo sucedido ante el Olimpia el pasado jueves en el estadio Nacional.

VER: LO QUE DICE EL ACTA ARBITRAL DEL OLIMPIA-ALIANZA

Lo menos que el mandamás de los albos cuscatlecos espera es que les otorguen el pase en la mesa a las semifinales del certamen de clubes de la región.

LA ENTREVISTA:



¿Cuándo esperan la resolución de Concacaf?

Estamos esperando en los primeros días de esta semana que llegue la resolución de la Concacaf, porque son en estos días cuando hacen la reunión de los partidos de la semana y solo queda esperar.



¿Sienten que serán favorecidos por los argumentos que presentaron?

No sé cuál será la decisión, pero si estamos hablando de Fair Play nosotros tenemos que recibir una respuesta positiva, realmente lamento que hayamos llegado a esta situación, pero todos los que participamos en este campeonato sabemos que los clubes locales somos los responsables de la seguridad de cada partido, aquí cuando vino la afición del Olimpia se le trató muy bien, hasta se les ayudó con comida y todo porque muchos no andaban dinero para comer.

Durante lios últimos minutos los aficionados del Olimpia tiraron luces de bengala a la cancha.

¿En el juego de El Salvador no hubo ningún problema con las barras?

La seguridad fue impecable en todo momento, no hubo ningún tipo de agresión ni emocional, ni física a ningún jugador o miembro de la delegación del Olimpia y todo lo contrario de lo que nos hicieron a nosotros. Todo lo contrario de lo que promueve el torneo que es el Fair Play y hay que estar consciente que todo eso de falló y deben haber consecuencias, cuáles serán no sabemos todavía.



¿Qué sensaciones les deja los hechos ocurrido en Honduras?

Un sentimiento de tristeza porque siento que este tipo de torneo debe acercarnos y no alejarnos, este tipo de cosas son peligrosas porque en una próxima ocasión que pueda venir otro equipo hondureño como el Olimpia imaginen como pueden recibirlo y ese tipo de cosas hay que prevenirlas.



¿Se quedó a deber mucho en seguridad en Honduras para ese juego?

Siento que en Honduras no se le dio la importancia necesaria a la seguridad y es una lástima porque de ahora en adelante cualquier encuentro entre aficiones así es bien difícil, ojalá que en este sentido la Concacaf tome eso en consideración y ponga un castigo ejemplar, no es lo que nosotros quisiéramos, pero sino esto no lo van a corregir y cada vez la violencia va ir más en aumento, es algo que a nadie le conviene.

VER: EL COMUNICADO QUE HA GIRADO RAFAEL FERRARI



¿Se debió cancelar el partido después de la pólvora que se lanzó en los últimos minutos del partido?

En ese momento se debió suspender el partido inmediatamente porque hubo un agresión directa, no solo contra nuestros jugadores sino que también contra el arbitraje, hizo falta un poco de seriedad del delegado y del árbitro, pero ni modo no se hizo y ahora solo queda esperar la resolución final de parte del Tribunal Disciplinario de Concacaf en relación a los incidentes.

Alianza pide la eliminación del Olimpia de la Liga Concacaf.

¿El acta arbitral mencionó todo ello o hizo falta algo?

No hemos tenido acceso al acta arbitral por eso no puedo comentar sobre lo que ellos pusieron.



¿Sienten que Concacaf le dará el pase a la siguiente ronda al Alianza?

Espero que sí porque si quieren crear un precedente a todos los equipos del Fair Play la decisión debe ser esa, porque con solo un castigo económico o de estadio no representa nada para los agresores, aquí no estoy culpando a la directiva aunque tiene responsabilidad por no haber sido más enfáticos con la seguridad de la policía, pero para las aficiones que son los responsables de lo sucedido les va dolor la eliminación de sus equipos porque el pago de las multas las hacen las directivas de los clubes y eso no les afecta a las aficiones, lo que les afecta es sentir que su accionar lejos de ayudar a su equipo lo perjudica, así en otra ocasión su comportamiento sea distinto. No soy enemigo del Olimpia ni de los hondureños, pero las cosas deben hacerse correctas para que así el Fair play una los pueblos y no los divida.