Pinto sobre titularidad de Costly: "Tomaré el jueves o viernes una determinación"

Follow @GustavoRocaGOL

La Selección Nacional de Honduras partió con rumbo a Trinidad y Tobago mara medirse a la selección de ese país por una fecha más del Hexagonal de la Concacaf.

Los seleccionados viajaron a tempranas horas de la mañana. Antony Lozano y Maynor Figueroa brindaron escuetas declaraciones antes de abordar, pero el que sí lo hizo con un poco más de tiempo fue el seleccionador Jorge Luis Pinto.

VER: REPASÁ EL CALENDARIO QUE LE RESTA AL HEXAGONAL DE CONCACAF

El estratega de la escuadra nacional explicó un par de temas y reveló cuándo decidirá si el artillero Carlo Costly es titular o no ante Trinidad y Tobago.

"Es un hombre que ha venido levantando su nivel futbolístico, que ha tenido muy buenas presentaciones en los últimos tiempos y por eso está acá", comenzó detallando Jorge Luis Pinto.



Añadió: "Ojalá que lo que ha venido haciendo en el equipo lo pueda hacer con la selección, es un hombre experimentado que tiene un mundo futbolístico y eso para estos partidos es útil, vamos a ver cómo lo utilizamos".

VER: TABLA DE POSICIONES DEL HEXAGONAL DE CONCACAF

En medio del tumulto de periodistas se escuchó que se le preguntó al estratega cafetero si Costly sería titular ante Trinidad: "Vamos a valorarlo entre hoy, mañana y tomaré el jueves o viernes una determinación", contestó.

MÁS RESPUESTAS DE PINTO:



Estos son juegos que pueden encaminar la eliminatoria...

Tenemos que hacerlos encaminar la eliminatoria, nuestros jugadores lo saben, hemos dialogado lo que representan; el valor que tienen estos partidos para la clasificación al Mundial es definitivo, por lo tanto tenemos que mostrarlo en el campo de juego.



¿A qué se apostará ante Trinidad y Tobago este viernes?

A buscar el partido, a tener seguridad porque ellos tienen buen contraataque e individualidad en punta, a buscar sacarlos porque necesitamos atacarlos.



¿Es una obligación ineludible sacar los seis puntos?

Es una obligación, en la Selección siempre es una obligación sacar los puntos, afortunadamente hemos sido descuidados en algunos momentos en partidos claves, esperamos eso se corrija, lo hemos tratado desde el punto de vista mental y ojalá que saquemos el resultado.



¿Hay algo externo que le pueda preocupar de este partido?

No he podido entender el por qué del estadio al que nos llevan, es pequeño, estuve allá, es mala la cancha pero no sé, la distancia sobre la zona donde están los hoteles complica. Vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras no tenemos que pensar en eso sino en buscar ganar.