Ovidio Lanza: "Ya había perdido las esperanzas de jugar en la Selección"

Ovidio Lanza vive un sueño. Debutar con la Selección de Honduras en la Copa Oro, ser citado para la doble jornada eliminatoria contra Trinidad y Tobago y Estados Unidos y haber sido nombrado capitán del Juticalpa FC son motivos suficientes.

Este viernes dice que se le va a ganar a Trinidad y Tobago en un duelo que representaría su estreno en la ruta a Rusia 2018.

Ovidio, terminó el torneo pasado y las ofertas te llovieron de Olimpia, Motagua y Real España, pero decidiste renovar con el Juticalpa.

Sí, la prioridad era Juticalpa, tuve acercamientos de Motagua más que de Olimpia y España, pero creo que era un nuevo reto estar en un equipo grande de Honduras; me quedé aquí para tener más oportunidades de jugar y así conseguir algún llamado a la Selección.

¿Qué fue lo que te incentivó?, normalmente los jugadores siempre aspiran a un equipo grande y vos prácticamente rechazaste todas las ofertas para quedarte en el Juticalpa...

Sí. Escuché varias ofertas, lo que hizo frente fue el dinero, me ofrecieron poco, el Juticalpa no me quería dejar ir y me ofreció un mejor contrato; estuve esperando si me mejoraban los equipos grandes, pero no, solo se acercaron y cuando se dieron cuenta que ya estaba negociando con Juticalpa se alejaron.

¿Entonces se sigue creyendo que cuando los jugadores de equipos pequeños se pasan a los grandes no merecen buenos contratos?

Sí, ellos se han quedado con esa impresión, porque como usted lo menciona, la gente cree que como ganamos poco en los equipos pequeños nos van dar poco también y creo que las cosas no son así, Juticalpa me ofreció un mejor contrato que los otros equipos.

¿Estás tranquilo en Juticalpa?

Sí, aquí la gente me tiene cariño y me siento cómodo; tengo amor por el equipo y voy a defender nuestra camisa.

¿Qué representa este club para vos?

Para mí mucho, porque me dieron la oportunidad de debutar en Primera División, me debo a ellos y siempre les voy a vivir agradecido.

¿Siempre creíste que en algún momento te podían llamar a la Selección o se te habían desvanecido las ilusiones?

Uno se desmotiva, a veces trabaja para estar, creo que todo jugador quiere estar en la Selección, ya había perdido las esperanzas de jugar, pero creo que fue gracias a Dios y por mi esfuerzo en el torneo pasado; con el equipo no nos fue tan bien, pero a nivel personal sí me fue, metí 13 goles y creo que el profe vio algo en eso, ya que fui a tres microciclos como invitado para que luego me convocaran.

¿No había problema que te llevaran como invitado, nunca dijiste ya no más o siempre tomabas bien la invitación?

No, creo que todo lo que viene me tiene agradecido con Dios, yo siempre hablaba con mi papá que si era como invitado yo iba a dar lo mejor de mí e iba a jugar de la mejor manera para que él se pudiera fijar en mí y estar en una posible convocatoria.

¿Se te hizo tan difícil estar en la Selección?

Para mí no lo fue.

¿Cómo creés que fue tu desempeño en esta Copa Oro?

Pues creo que el mío fue bueno, lo hice de la mejor manera y le puse entrega y lucha, no se nos dio el gol; es cierto que los delanteros de eso vivimos, pero creo que mi esfuerzo fue de la mejor manera.

¿Creés que eso ha sido lo mejor que te ha podido pasar en el último trimestre de tu carrera?

Sí, ha sido lo mejor; me convocaron a la Selección Nacional, me llevaron a la Copa Oro, solo me falta ir a una eliminatoria.

Qué mala suerte la tuya que al final uno de los torneos menos gratos de recordar es esta Copa Oro, no se metió ningún gol y vos eras quien comandaba el ataque. ¿Crees que te quedaste corto?

Sí, creo que es un poco difícil; tuvimos la posibilidad de pasar a la siguiente fase sin poder anotar un gol, creo que sí, como mencionás el grupo de los delanteros no pudimos hacer ningún gol.

¿A qué se ha debido tu evolución futbolística?

Creo que por la entrega y el esfuerzo en cada partido he llegado a donde estoy.

¿Cómo te describes como futbolista?

Pues gracias a Dios no estoy en vicios, cuido mi vida personal y hago las cosas como se deben.

¿Este Juticalpa tiene ilusionado a todo Olancho?

Sí, en dos torneos nos ha ido bastante mal y en este hicimos un superbuen arranque contra Motagua y UPN, dos partidos y no hemos perdido en casa; en los torneos pasados éramos muy débiles, pero ahora tenemos un equipo armado para pelear.

Eres de la casa, eres del Juticalpa. ¿Hay algún plus extra que Ovidio Lanza siente cuando entra al terreno de juego con la camisa del Juticalpa?

Esa es la motivación para mejorar día a día, le he tomado cariño a la ciudad y a las personas de Juticalpa y siempre que entro al terreno de juego con la camisa trato de hacer lo mejor que puedo.

Anteriormente eras albañil y mecánico, ¿cuál oficio disfrutabas más?

La verdad es que las disfrutaba las dos, porque cuando era mecánico con mi tío trabajaba por la mañana y por la tarde iba al colegio, entonces trabajé más de mecánico, de albañil solo era por pequeños y cortos trabajos, lo más que hice fue ser ayudante de mecánico.

¿Cuando te recordás de esa vida y la trasladas al terreno de juego sentís que le estás sacando un poco de provecho por el arduo trabajo de años atrás?

Sí, siempre lo trato de disfrutar, me costó estar en primera, entonces lo debo aprovechar.

¿Cuando mirás el plantel de este Juticalpa, sentís que se puede sorprender en este torneo?

Yo creo que el Juticalpa siempre ha tenido buenos equipos, ahorita esperamos entrar a la liguilla.

¿Cuál ha sido el factor problema que no deja al Juticalpa despegar en la Liga Nacional?

Creo que hemos caído en un cierto grado de conformismo, en los torneos de atrás solo éramos 11, no había interés de varios compañeros, eso nos hacía las cosas más difíciles y como le digo, al no haber competencia uno se relaja porque no hay nadie que lo pueda alcanzar.

¿La relación con Mauro Reyes les ilusiona?

El profe es un entrenador exitoso y como persona nos ilusiona, nos da buenos consejos que nos alientan para estar en la liguilla y posiblemente en la final.

¿Cuál ha sido el mayor problema de Juticalpa meses atrás? Según tengo entendido había mucho chisme y falta de compromiso, ¿ha cambiado esto?

Creo que sí, ya cambiamos la mayoría del plantel, eso sí afectó al equipo, él vaivén de chismes, pero creo que para este torneo ya se terminó todo esto.

¿Qué se viene para Ovidio Lanza en este torneo?

Algo bueno, voy a buscar estar en los primeros lugares, voy a aprovechar la oportunidad que tengo y poder anotar goles para el bien del equipo y personal.

¿Te interesa jugar un partido de la eliminatoria mundialista?

Sí, creo que ahora que más lo necesitamos, me gustaría jugar el partido eliminatorio contra Trinidad y Tobago; participar en la Copa Oro me llenó de ilusión.

¿Por qué a la Selección le cuesta tanto y está sufriendo?

Pues no sabría decirlo, pero es fútbol y las cosas no siempre salen bien; por ejemplo contra Panamá teníamos resuelto el partido y un error nos echó para atrás, pero siempre creo que Honduras esta para grandes cosas y que el 1 de septiembre le ganaremos a Trinidad y Tobago.

¿Sentís esa gran motivación para seguir anotando goles en la Liga nacional?

Sí, ya que tengo muy poco jugando en la Liga, esa siempre ha sido mi aspiración, mantenerme entre los goleadores.

Perseveraste, te convertiste en goleador en Liga Nacional y debutaste adulto...

Sí, como le mencioné anteriormente, ya había perdido las esperanzas de jugar en primera porque con Juticalpa ya habíamos perdido cuatro finales para el ascenso, me tocó un poco tarde, pero el tiempo de Dios es perfecto, Él me tenía preparado esto y a mi edad tuve la oportunidad de jugar en la Copa Oro.

¿Sentís que pesa la camisa de la H?

Creo que se siente un poquito, ya que la experiencia de jugar internacionalmente es diferente a lo nacional, más que todo lo que traicionan son los nervios; cuando empezamos contra Costa Rica (en Copa Oro) yo estaba muy nervioso, hasta cantando el himno me equivoqué, pero era la emoción de jugar con la Selección.

¿Cómo se comportaron las personas de tu pueblo con vos cuando regresaste de la H?

Mi pueblo siempre me ha apoyado, yo siempre vivo agradecido con ellos; no soy de Guaymaca, pero ellos me aprecian como que si lo fuera, eso me tiene en deuda con ellos.

¿Tendría el valor de conducir el ataque de la Selección Nacional en esta eliminatoria?

Creo que sí, para eso trabajamos, para estar listos a la hora de la oportunidad.

¿Este Juticalpa podría soñar con apuntarle al campeonato o basta con volver a salvar el descenso?

Creo que tenemos un gran plantel y aspiramos a quedar campeones, gracias a Dios ganamos la Copa Presidente, ahora queremos ganar la Liga.

ALGO MÁS

¿Te ves campeonizando con el Juticalpa?

Sí, el objetivo es claro, desde la pretemporada del equipo tenemos los objetivos claros; paso a paso, primero estar en la liguilla, después en la final y ganarla.

¿Cómo te desenvolvés como capitán, normalmente los equipos buscan jugadores que vengan de afuera? ¿A vos cómo te va, te respetan tus compañeros?

No creo, desde el torneo pasado que se me dio la oportunidad de ser el capitán siempre he tenido respeto, siempre tenemos armonía en el grupo.

¿Seguís soñando y ya basta con lo que lograste?

No, siempre seguimos soñando, ahorita estamos buscando poder jugar en el extranjero.

Mirá, te veo jugar y siempre buscás la manera de comenzar desde atrás, ¿No creés que cuando has llegado al marco contrario has perdido fuerza por el esfuerzo hecho?

Sí, pero creo que siempre me he caracterizado por apoyar a mis compañeros, una de mis virtudes es la resistencia, a veces cuando voy adelante ya voy agotado pero siempre lo hacemos.

¿Recibís muchas patadas cuando estás de delentero central?

Demasiadas.

¿Las aspiraciones personales en este torneo cuáles son?

Quedar máximo goleador de Liga Nacional, quedar campeones y salir al extranjero.

¿No se te ha dado ninguna oferta en el fútbol extranjero?

Pues se rumoreó que un equipo mexicano me estaba viendo, pero al final no supe nada.'

ADEMÁS

¿Cuánto te has sentido frustrado en estos últimos años de fútbol?

Pues me tocó una etapa que en un partido contra Marathón me lesioné el tobillo, fui a varios médicos y no se sabía qué tenía, pero gracias a Dios el dolor desapareció y un día que entrené con el grupo ya no me dolía”.