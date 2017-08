Roger Rojas lanza fuerte mensaje a los integrantes de la Ultra Fiel

El delantero y uno de los más referentes en el Olimpia, Roger Rojas, no se anduvo por la ramas y lamentó la fuerte sanción que les interpuso la Concacaf de seis partidos de castigo y los 30 mil dólares de multa.

"Ha sido un castigo muy duro para la afición, la directiva y los jugadores. La verdad que no fue una acción correcta de el que lo hizo y esperemos que esto no vuelva a suceder, ya que esto puede ser algo que nos afecte mucho y la junta directiva pueda apelar y se pueda reducir la sanción", comentó Rojas.

El RoRo, es uno de los jugadores que ha tenido acercamiento con los miembros de la barra del equipo merengue y esta vez es claro y contundente al asegurar que: "Yo he tenido comunicación con varios miembros de la barra y les he dicho que la rayaron, no me importa si se enojan, es la verdad y si no le decimos nosotros y ustedes, ellos van a seguir haciendo lo que quieren. Ellos tienen que ser conscientes, se que no son todos, ya que muchos pagan su entrada para ir apoyar y no ir hacer aptos fuera de lugar y en lugar de apoyarnos nos están afectando".

Además considera que por este tipo de comportamientos los aficionados se han retirado de los estadios. "Por eso es que ya no van niños al estadio, ni personas de la tercera edad. Yo cuando era niño iba al estadio y no tenía miedo. Entonces lo que queremos es que la violencia se aleje y no es posible que un aficionado va lanzar un objeto a un rival, eso no es ético y que van a decir del país, del Olimpia y eso habla mal de nosotros".

Rojas pide que al menos tengan la cortesía de pedir disculpas por lo sucedido. "Hay que invitar a los muchachos a que pidan disculpas por lo menos y el que tuvo el valor de tirar eso (Bengala), que tenga valor de dar la cara y que se equivocó, que afectó al equipo y la directiva".

Lo que le causa más malestar es que tendrán que jugar sin el calor de la afición y de los mismos familiares que los apoyan. "Ahora vamos a jugar los partidos sin nadie, ¿con qué?, ¿la gradería, el cemento nada más", indicó.

"La barra es la que le da la alegría y el color y hay miembros de la Ultra Fiel que no son así, pero por uno pagan todos y el jefe de la barra debe hablar con todos y ponerlos claros", finalizó.