Juticalpa decidió que no jugará contra Platense el fin de semana

Juticalpa ya tomó la determinación de no jugar este fin de semana contra Platense en Puerto Cortés el juego que corresponde a la Fecha 3 del Apertura.

El entrenador Mauro Reyes comentó que "lo hemos decidido porque tenemos cinco jugadores convocados a la Selección, además hay otros clubes que no van a jugar tampoco. No es fácil porque no contaremos con cinco titulares, los dos trinitarios más Esdras Padilla, Oliver Morazán y Ovidio Lanza".

Y agregó: "Nos viene bien pararnos un poquito para seguir corrigiendo errores. Yo creo que cuando se reanude el torneo vamos a mostrar una mejor cara. Tenemos que aprovechar este tiempo para mejorar".

Juticalpa es el equipo que más goles ha marcado este campeonato (7 goles) pero también el que más dardos ha recibido(6).

"Me tiene contento el inicio del club con el pesar de que regalamos dos puntos contra Motagua y tres ante Marathón en un partido que teníamos controlado. Tenemos que mejorar en ese asunto. Ha sido una de las características del Juticalpa. Somos un equipo goleador pero tenemos que corregir. Debemos ser un poco má sólidos en defensa".

La zaga del equipo Canechero es relativamente nueva y por eso es que Mauro desea pulirla.

"Estamos teniendo problemas de comunicación y concentración, eso pasó contra Marathón que aprovechó bien. Durante 75 minutos nos paramos bien pero no es fácil pararse bien contra dos grandes como Motagua y Marathón, nos hemos parado con jerarquía".