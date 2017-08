Héctor Vargas a Motagua: “Después no van poner excusas, tiene tres planteles”

El rostro de Héctor Vargas refleja alegría por el buen momento que vive Marathón en el arranque del torneo. Sin embargo, reconoce que apenas inicia. "Esto recién comienza. Recuerdo algo que le escuché decir a Manolo y me quedó grabado: que nadie es campeón a la cuarta o quinta fecha".

Resalta que "la idea es hacer un buen equipo" y menciona la actitud que tuvo en la segunda mitad ante Platense: "Que no se entrega nunca. Eso a uno lo pone contento", manifestó.

A Vargas se le mencionó que hace bien tiempo los verdolagas no estaban en la primera posición: "No sabía. Es bueno volver a los primeros lugares, yo decía que uno está tratando que el equipo piense como uno: siempre con la intención de ganar".

Sobre Motagua

El próximo rival del Monstruo es el Motagua, un buen examen: "Es un equipo que salió bicampeón. Es el octavo torneo de Diego Vazquez. Lo mejor de Liga Nacional Motagua lo contrata. Rubilio, Marco Vega, Erick Andino... es un equipo que ha contratado siempre a los que han sido sobresalientes".

Para el timonel verdolaga con una plantel así no se puede poner excusas: "Después no van poner excusas que tiene cuatro en la Selección porque tiene tres planteles y no lo va a resentir".

Tampoco piensa que sea una ventaja para su equipo enfrentar a los azules sin cuatro seleccionados: "No, Motagua tiene tres equipos, eso por todas las inversiones buenas que han hecho en campeonatos anteriores. Siempre compró los mejores jugadores de la Liga. Tiene un muy buen plantel y puede jugar con el primero, segundo o tercero equipo tiene".

El argentino recordó que: "Me pasaba con Olimpia me tocaba montón de veces con jugadores jóvenes. En esto no pasa porque se te vayan cuatro pasa por la calidad de jugadores que tenés", sostuvo.

Y hablando de Olimpia, ahora pidió suspender: "Eso queda a criterio de cada uno. Nunca pedí suspender, pero tampoco ellos querían. Siempre fue la idea de don Rafa jugar, pensaba que no había que complicar los campeonatos".

Agregó sobre el tema: "Una vez tuve siete jugadores en la Selección y no suspendimos. Creo que ese partido me tocó contra Honduras Progreso y empatamos a dos", finalizó.