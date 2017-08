Mario Martínez recibe millonaria demanda de contratista argentino

Mario Martínez ha vivido malas experiencias en los últimos días, primero se quedó fuera de la selección de Honduras por una lesión y eso le imposibilita jugar ante Trinidad y Tobago y contra Estados Unidos.

A eso, se le ha sumado un proceso legal pues se ha conocido que el contratista argentino Horacio Patanian lo ha demandado exigiendo un supuesto pago de 250 mil dólares, todo esto por incumpliento de contrato en una de sus cláusulas durante participó en el Barcelona de Ecuador.

Patanian habría sido agente del jugador de Real España y encargado de ubicarlo en el Seattle Souders y tuvo su parte en la contratación del hondureño al conjunto ecuatoriano, equipo donde hoy se da el problema.

Tras conocer este hecho, el abogado Alexander López aseguró: “Nuestro representado no ha incumplido ninguna de las cláusulas contractuales, por lo tanto se debe declarar sin lugar la demanda, pues no tiene sentido de establecer responsabilidad hacia él si no ha incumplido ninguna cláusula”.

Y concluyó: “Sin embargo, la demanda existe y hay que evacuar todo el proceso establecido para poder lograr una respuesta satisfactoria”, concluyó el defensor legal del zurdo. Dicha demanda se ha interpuesto ante la FIFA.