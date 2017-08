OFICIAL: Real España vs Olimpia se juega el domingo en el estadio Morazán

Hay fútbol el fin de semana en Honduras. El domingo se jugará el clásico entre Real España y Olimpia a partir de las 5:00 de la tarde en el estadio Morazán de San Pedro Sula luego de la polémica por los seleccionados.

El vocero del Real España, Julio Aguilera, confirmó que se llegó a un acuerdo con la dirigencia del Olimpia para que el partido no sufriera otra reprogramación ya que los Albos disputan torneos de Concacaf.

En primera instancia el Olimpia había dicho que se ampararía en la ley para suspender el encuentro ya que tiene cuatro jugadores en la Bicolor: Jhonny Palacios, Ever Alvarado, Alexander López y Carlo Costly. Por el lado del Real España únicamente llamaron a Luis López y Jorge Claros.

Por ahora el único partido que se suspende de la jornada tres que no se jugó por la polémica arbitral, es el duelo que disputarían Juticalpa vs Platense. Los olanchanos pedirán reprogramación ya que tienen cinco jugadores llamados a las selecciones, tres de Honduras y dos en Trinidad y Tobago

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA REPROGRAMADA:

Motaga vs Marathón (Sábado 6:00 pm Comayagua)

Vida vs Real Sociedad (Domingo 3:00 pm La Ceiba)

Honduras vs UPN (sábado 7:15 pm)

Real España vs Olimpia (Domingo 5:00 pm)