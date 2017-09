Alfredo Mejía: “La cancha no es excusa para nosotros”

Sin temor y con la convicción de lograr un triunfo, el mediocampista Alfredo Mejía asume este reto con mucha seriedad para el juego de Honduras contra Trinidad y Tobago este viernes en la ciudad de Couva.

Este jueves la Bicolor hizo su reconocimiento de cancha en el Ato Boldon, la cancha estaba pesada, pero el jugador del Xanthi de Grecia no lo pone como pretexto previo al duelo.

MIRA: HONDURAS YA ENTRENÓ EN EL ATO BOLDON STADIUM DE COUVA

“La cancha bien, esto no es una excusa para nosotros, ayer si entrenamos en una muy complicada, pero venimos desde abajo, he jugado en terrenos peores y esto no nos impedirá de buscar el triunfo”, afirma el jugador que arrancará de titular frente a los caribeños.

Sobre el ambiente que se respira en la Bicolor afirma que hay “mucho optimismo de hacer las cosas bien y pensando únicamente en sacar los tres puntos de Trinidad”.

LEE: POR ESTA RAZÓN TRINIDAD Y TOBAGO LLEVA A HONDURAS A JUGAR EN COUVA

No ve como ventaja la corpulencia física de los jugadores caribeños sobre los de Honduras: “Ya nos ha tocado este partido con jugadores de estas mismas características, estamos enfocados en mantener el balón y tratar de ganarlo de esa forma”, analiza.

El juego del viernes arranca a las 6 de la tarde, hora hondureña y 8 pm de Trinidad y Tobago.