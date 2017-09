VIDEO: La pesada broma de Wilfredo Barahona a compañero en Real España

Wilfredo Barahona es uno de los jugadores más cómicos de la Liga Nacional. Hoy ha sorprendido a uno de sus compañeros con una pesada broma mientras se bañaban tras finalizar el entrenamiento.

Resulta que uno de los reservistas a quien le llaman "Umtiti" por su parecido con Samuel Umtiti, defensor del Barcena, se bañaba normalmente pero cuando se aplicaba shampoo en su pelo, este no paraba de hacer espuma.

Era el futbolista Wilfredo Barahona quien le aplicaba una y otra vez shampooo en su pelo hasta que hizo que el futbolista se molestara porque no dejaba de tirar espuma. "Esto no me sale", decía el jugador al mismo tiempo que hacía que sus compañeros no paraban de reír.

Esta no es la primera vez que Barahona les hace bromas a sus compañeros. Una vez fue visto cazando iguanas, otras cantando rancheras, además es imitador de Chelato Uclés y Milton Palacios. El defensor la pasa bien en la Máquina que el domingo recibe al Olimpia.