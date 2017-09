Real España con seis bajas ante Olimpia

Ayer la Liga mandó de forma oficial el calendario, aurinegros y blancos se enfrentarán el domingo a las 5:00 de la tarde en el estadio Morazán.



Pese a que Real España tendrá 6 bajas, finalmente decidieron aceptar jugar el clásico. Primitivo Maradiaga no contará con Luis López y Jorge Claros por estar concentrados con la Bicolor para disputar el partido de eliminatoria ante Trinidad & Tobago mañana viernes.



Además tampoco contará con Getsel Montes, Mario Martínez, Devron García y Claudio Cardozo, todos ellos por lesión, Cardozo está a una anotación de llegar a los 100 goles en la Liga Nacional, pero es casi un hecho que el atacante no estaría disponible por un desgarro muscular.



La Máquina atacaría con los delanteros Angel Tejeda y Domingo Zalazar. Ambos jugadores se encuentran disponibles para el clásico del domingo.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA NACIONAL.



Ángel Tejeda: "Si la Selección quiere ir a proponer allá, debe salir con Costly y Choco"

El delantero Ángel Tejeda será el titular junto a Zalazar ante Olimpia, y al no ser tomado en cuenta en la convocatoria de la H, el atacante ha sugerido cuál debería ser la dupla con la que debería atacar la H a los triniteses. "Lo primero es trabajar en el equipo para poder estar en una convocatoria, yo le deseo toda la suerta a los compañeros, sabemos que es un buen grupo el que estará jugando esos partidos y sacarán un buen resultado", dijo.



Tejeda que ya ha sido parte de la Selección, y conoce algunas interioridades que pasan en la Bicolor, expresó con quiénes debería atacar Jorge Luis Pinto ante Trinidad. "Si la Selección quiere ir a proponer allá debe salir con Costly y Choco, con los dos, le deseamos la suerte a Costly que haga bien las cosas, a Choco también y ojalá saquen un buen resultado", expresó.



Sobre el clásico ante Olimpia. "Estos son partidos que se quieren jugar y esperamos sacar resultados positivos, estamos comprometidos a ganar y el equipo necesita de un triunfo y ante Olimpia sería muy importante porque nos llenará de confianza".



Wilfredo Barahona

"Uno es profesional y qué bueno que informaron que se jugaba el partido, sabemos que el partido es importante y no queríamos perder el ritmo de juago, y estamos bsucando hacer las cosas bien".

"Olimpia creo que tiene casi 40 jugadores a cualquiera que le toque jugar lo va a hacer de la misma manera o quizá mejor, porque hay que recordar que los jugadores que no están siendo tomados en cuenta para ser titulares quieren hacer las cosas de la mejor manera", dijo.



Jhow Benavídez

"Se viene un clásico más en los que hay que sacar los tres puntos y trataremos que la victoria se quede en casa, estabamos esperando que se jugara este partido, esperando que Olimpia aceptara y ahora toca dar un buen espectáculo"

"Nadie quiere perder esta clase de partidos, hay que estar bien porque Olimpia juega muy bien, no hay ninguna ventaja, y será un partido de tú a tú".