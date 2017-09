Repasá el minuto a minuto del cierre de fichajes en España

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL ÚLTIMO DÍA DE FICHAJES EN ESPAÑA

16:00 - ¡SE CIERRA EL MERCADO DE FICHAJES EN ESPAÑA! Barcelona dio la sorpresa y no logró fichar en el último día del mercado. Las negociaciones con Coutinho y Di María fracasaron.

15:55 - CEDIDO - El Valencia alcanza un acuerdo con el Manchester United para que Andreas Pereira juegue en España. El brasileño se vincula con el equipo español hasta en junio del 2018.

Andreas Pereira ya fue anunciado por el Valencia como su nuevo jugador.

15:40 - CEDIDO - Alexander Mesa 'Nano' se convierte en nuevo jugador del Levante. El delantero llega procedente del Eibar.

'Nano' es presentando en redes sociales como el refuerzo del Levante.

¡LOCURA! El arquero Thibaut Courtois aclaró mediante redes sociales que Diego Costa no se moverá del Chelsea con el famoso 'Se queda'. Costa era pretendido por el Atlético de Madrid y el propio jugador comentó su deseo de salir del club. Sin embargo seguirá con los 'Blues' en esta campaña.

Courtois tomó con humor la permanencia de Costa en el Chelsea.

15:25 - FICHADO - Ya es oficial. Loïc Rémy se desvincula totalmente del Chelsea y es el nuevo refuerzo de las Palmas. El francés era uno de los fuertes candidatos del equipo canario, donde jugará las próximas dos temporadas.

Remy presentado como nuevo jugador de Las Palmas.

15:15 - CEDIDO - El Sevilla llega a un acuerdo con el Schalke 04 para contar con el jugador, Johannes Geis. El mediapunta de 24 años llega cedido con opción a compra.

Geis presentado como nuevo jugador del Sevilla.

15:00 - ¡FALTA UNA HORA PARA EL CIERRE DE FICHAJES EN ESPAÑA!

14:55 - ¡CIERRAN EL MERCADO! Barcelona da por cerrado sus intenciones en fichar. Los azulgranas apostaron por Coutinho y Di María, pero las ofertas fueron rechazadas de último momento por sus respectivos clubes. El PSG solicitaba mínimo 60 millones por el argentino mientras que el Liverpool nunca decidió soltar al brasileño.

14:40 - ¡SIGUEN SIN FICHAR! El Liverpool ha rechazado 160 millones de euros más variables por Coutinho de parte del Barcelona en los últimos intentos por fichar al mediapunta. La directiva 'Red' está decidida en no vender al brasileño, apunta Mundo Deportivo. El Barca sigue sin poder fichar en el cierre del mercado.

14:15 - Medios ingleses apuntan que la Premier League hizo la lista oficial de los 20 equipos con sus respectivos 25 jugadores. El Chelsea inscribió a Diego Costa y Liverpool a Coutinho.

14:05 - ¿BOMBA? - Diario Sport confirma que el Barcelona ha subido al oferta por Di María en última hora. El equipo azulgrana subió la oferta de 35 millones a 40 millones de euros más cinco en variables. El PSG exige al menos 60 millones por el argentino.

Di María se ha convertido en estos instantes en candidato para llegar al Barca.

14:00 - CEDIDO - Sergio Sánchez jugará en calidad de cedido con el Espanyol de Barcelona. El central llega procedente del Rubin Kazan.

Sergio Sánchez ya fue anunciado como nuevo jugador 'perico'.

12:30 - CEDIDO - Ya es oficial. Munir se va cedido al Alavés. El equipo vasco llegó a un acuerdo con el Barcelona y solo falta últimar los detalles para conocer si su nuevo equipo se guardará una opción de compra para el próximo verano.

Munir es el nuevo refuerzo del Alavés. El atacante no entraba en los planes del Barca de Valverde.

12:05 - ¿FUTURO? - Luego de tener la cesión de Goncalo Guedes, el Valencia ha contactado al representante de Rafinha para interesarse en su fichaje. Según Marca, el agente ya se encuentra en las oficinas del Barcelona negociando su salida.

Rafinha es uno menos en el Barcelona y podría estar cerca de llegar al Valencia.

11:40 - CEDIDO - Goncalo Guedes es el nuevo refuerzo del Valencia. El PSG anunció la cesión del portugués, pero sin opción a compra. Más temprano informamos que el presidente del club español viajaba a París para negociar sobre el jugador. Al final lo ha conseguido.

Goncalo Guedes jugará cedido con el Valencia en esta campaña.

10:55 - Sport publica que el Liverpool solo está dispuesto a vender a Coutinho hasta en julio del 2018 después de que finalice el Mundial de Rusia. El mismo portal asegura que sí están dispuestos a sellar la transacción de Coutinho al Barcaeste viernes, pero que el jugador llegaría al Camp Nou el próximo verano tras finalizar la Copa del Mundo.

El traspaso de Coutinho con el Barcelona continua en el aire.

10:45 - Desde España apuntan que las oficinas del Barcelona siguen abiertas para concretar un fichaje de última hora. El equipo azulgrana se resiste a cerrar definitivamente la puerta por Coutinho y piensan que todavía hay tiempo.

10:30 - CEDIDO - El jugador ecuatoriano Jefferson Montero es nuevo jugador del Getafe. El atacante regresa a la Liga Española luego de su paso por el Villarreal, Levante y Betis. Llega en calidad de cedido por el Swansea de la Premier.

Jefferson Montero se convierte en el nuevo refuerzo del Getafe.

10:15 - ¡DUDAS! Según publica el diaro español Marca, el Barcelona estaría ofreciendo a Munir a varios clubes entres los cuales el más sonado es el Alavés. El jugador militó la temporada pasada con el Málaga, pero su ficha pertenece al Barca.

Munir podría jugar cedido con el Alavés.

10:05 - ¡SE VA! El delantero brasileño Vinicius Araujo rescinde su contrato con Valencia y todo apunta a que será nuevo jugador del Zaragaoza. El jugador se desvincula del equipo 'Che' en este temporada.

Vinicius Araujo decidió abandonar el Valencia.

9:45 - ¡DUDAS! Otro de los dolores de cabeza para Valverde es André Gomes. El portugués tuvo ofertas de la Juventus, pero nunca llegaron a un acuerdo con el Barca. Equipos de la Premier como West Ham y Tottenham también estaban interesados por el jugador, pero nunca se efectuaron ofertas. El luso seguirá vistiendo de azulgrana.

Andre Gomes seguirá jugando para el Barcelona.

9:35 - ¿FUTURO? El jugador turco del Barcelona, Arda Turan, no cuenta para el entrenador Ernesto Valverde. Con el cierre de fichajes en las grandes ligas de Europa, ya no hay opciones y el mediocampista no se movería del Camp Nou.

Turan no cuenta con minutos con el Barcelona de Valverde.

9:25 - ¡SIN FICHAJE! El diario catalán Sport asegura que el fichaje de Coutinho por el Barcelona está descartado. Los azulgranas habrían tomado la decisión de no insistir por el jugador debido a que el Liverpool no quiere vender. La misma fuente confirma que el Barca da por perdido totalmente el traspaso por el brasileño.

Coutinho es el fuerte candidato que tenía el Barcelona para esta temporada.

9:05 - ¡CERCA! El portal Marca informa que el presidente del Valencia se desplaza este viernes a París para negociar el fichaje de Goncalo Guedes. El portugués del PSG ha sido el principal obejtivo del equipo español.

Guedes estaría cerca de recalar a la Liga Española.

8:55 - ¿SE VA? El diario portugués A Bola confirmó que el Benfica intentará incorporar al defensor del Valencia, Ezequiel Garay, en las últimas horas. En Portugal el mercado de fichajes termina hasta el 22 de septiembre.

Garay podría ser nuevo jugador del Benfica.

8:45 - FICHADO - El delantero español Lucas Pérez deja el Arsenal para reforzar la plantilla del Deportivo la Crouña. El jugador ya pasó el reconocimiento médico y comentó que ''no tenía otro deseo que venir al Dépor''.

Lucas Pérez en su presentación como nuevo jugador del Dépor.

8:30 - ¿BOMBA? El Barcelona estaría planteándose la idea de fichar a Ozil ante la negatividad del Liverpool por Coutinho. El Arsenal tendría tasado al alemán en 60 millones de euros.

Medios de España aseguran que el Barca preguntó por la situación de Ozil en el Arsenal.

8:00 - FICHADO - Sergi Darder regresa al Espanyol de Barcelona. El mediocampista llega procedente del Marsella y será presentado este mismo viernes.

El Espanyol le dio la bienvenida a Darder en sus páginas oficiales.

7:00 - CEDIDO - Boja Krkic pasa el reconocimiento médico con el Alavés. El delantero español llega cedido por una temporada.