Liga Nacional: Horarios y transmisiones de los súper clásicos de la fecha tres

Este sábado se inicia la tercera jornada del torneo Apertura, fecha que fue reprogramada para este fin de semana después de haber sido suspendida por la huelga arbitral.

Son cuatro partidos que se realizaran, el Motagua-Marathón se llevará a cabo hoy a las 6:00 pm en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

El "ciclón" llega a este encuentro después de haber conseguido su primer triunfo en el torneo Apertura ante el Honduras Progreso por 2-3 en el estadio Humberto Micheletti. Por su parte el "Monstruo Verde" de local logró los tres puntos ante Juticalpa. Este partido será trasmitido por TVC.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL.

En el otro juego de este día, El Honduras Progreso recibe de local a los capitalinos de la UPNFM en el estadio Humberto Micheletti a las 7:15 pm. Transmite TVC.

La actividad regresa el domingo, el Vida de Héctor Castellón reciben al Real Sociedad de Carlos Martínez en el estadio Municipal de La Ceiba a las 3:00 pm. Los "cocoteros" llegan urgidos de puntos después de caer ante el Platense, mientras que el Real Sociedad empató de local ante Real España. Transmite TVC.

REAL ESPAÑA NO CONTARA CON SEIS JUGADORES PARA ESTE PARTIDO.

En el último juego de este fin de semana, el Real España en el estadio Morazán de San Pedro Sula recibe al Olimpia a las 5:00 pm. Transmite TVC.

*El juego Platense-Juticalpa no se realizará. (Los olanchanos decidieron no jugarlo debido a que no cuentan con cinco jugadores para este partido, tres convocados con Honduras y dos con Trinidad y Tobago)