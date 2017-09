Ileana Bográn, la princesa catracha que le gusta el hombre que estudia y trabaje

Estar a tres centímentros de distancia de Ileana Bográn se vuelve un pecado. Su encantadora sonrisa, sus ojos color miel y su dulce voz, hipnotizan.

Desde que fue palillona en 2014 en el desaparecido instituto Modelo de Tegucigalpa, la joven capitalina ha irradiado belleza, esplendor e inteligencia. Detalles que le han valido para posicionarla como una de las chicas top en Honduras en las redes sociales. Bien, dejaré de escribir tanto. ¡Mejor comencemos!

Ileana, no cabe duda que tus seguidores te ven como la chica sensación en las redes. ¿Qué les respondes?

Que muchas gracias por considerarme de esa manera. Estoy agradecida porque se han vuelto parte de mi vida y porque desde el comienzo de mi carrera siempre me han estado apoyando.

¿Quién eras antes de salir en las portadas de los periódicos?

Una persona sociable, amigable y muy buena estudiante. Me llevaba bien con todos mis profesores. Desde la preparatoria solía participar como palillona, era algo que ya venía en proceso. No fue de la noche a la mañana.

Tanta belleza… tanta fama… lo tienes todo para postularte al Miss Honduras

Fíjate que no le apunto a eso. Me veo representando a Honduras, pero como diplomática.

¿Por qué te saliste de la Loto dos años después?

Por motivos personales y académicos. La vida es de ciclos, todo tiene que terminar alguna vez para salir adelante y seguir creciendo. Ahora tengo nuevas metas y proyectos.

¿Ves a Honduras en Rusia 2018?

Lo veo complicado, pero nunca hay que perder la esperanza. Los últimos mundiales hemos clasificado en aprietos, por ahora no se sabe.



¿Qué mensaje le mandarías a los seleccionados catrachos?

Que pongan su corazón en la cancha. Que jueguen con todo -como las baleadas ja, ja,ja-. Recuerden que somos un país cinco estrellas y podemos lograr todo lo que nos propongamos.

¿A qué tipo de hombre le mostrarías tarjeta verde?

Siendo mi apoyo y mi mejor amigo. Aconsejándome para ser mejor cada día. Me gustan los hombres que se superan, que estudien, que trabajen. Alguien que se parezca a mí.

¿Roja?

A alguien con vicios.

-CURIOSIDADES-

¿Roncas para dormir?

No, ja, ja, ja. Soy sonámbula. Me despierto por las noches. Te cuento, una vez que estaba durmiendo con mi hermana me levanté y le dije a ella que me había dejado el bus del colegio. Según lo que ella me contó, me respondió que -vos no estás en el colegio, andá dormirte- ja, ja. ja.

¿Cuando estás en tu casa cómo sos?

Una persona temerosa de Dios. Me gusta compartir con mi familia, con mis amistades. También soy bien bromista, ja, ja, ja.



¿Qué te hace feliz?

Mi familia



¿Hay alguien con quien tú te sientas identificada?

Nelson Mandela