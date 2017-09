El técnico Héctor Castellón demanda a Honduras Progreso

El técnico Héctor Castellón demandó a Honduras Progreso en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) por incumplimiento de contrato.

El experimentado estratega asegura que agotó todas las instancias con la cúpula que encabeza Elías Nazar, pero nunca tuvo respuesta positiva.

"Decidí demandar a Honduras Progreso hace dos días porque me deben, agoté todas las instancias para resolver el problema mediante el diálogo, esperé, hablé pero no me dieron otra opción. Estoy en el proceso de demanda con mi abogado", explicó

Y añadió. "El equipo me debe los últimos dos torneos que estuve al frente. Esperé suficiente tiempo, me costó mucho tomar la decisión porque no soy persona de andar en demandas".

Castellón se proclamó campeón con el representativo ribereño el 19 de diciembre del 2015, además participó en el torneo de Concachampión.

"Hablé con los directivos, quedaron de llamarme pero nunca lo hicieron, sentí que no les importó. No soy de andar en esas cosas pero no tengo otra alternativa de cobrar lo que me deben, le dí mucho a ese equipo, lo hice campeón, hicimos un buen papel en Concachampions y que se portan así. No se vale. No lo voy a permitir", lamentó.

Para el originario de Mochilena Cortés es injusto que la directiva se porte de esa manera.

"También le deben al preparador físico Luis Cabrera, siento que es injusto porque le dimos mucho profesionalismo a Honduras Progreso y que se porten así no es justo. Cuando hablaba con el presidente Elías Nazar intentó darme lo que quería, pero es inaceptable por eso decidí demandarlo en el TNAF"

"No sé si es un irrespeto, ahora eso lo determinará el TNAF quién tiene la razón. Solo les estoy cobrando lo que me deben, no es todo el contrato, estoy esperando que se cumplan los estatutos del organismo, no soy de andar demandando pero me obligaron", enfatizó.

Preguntado si le preocupa un ambiente hostil cuando le toque dirigir con su equipo Vida en El progreso expresó.

"No creo que haya un ambiente hostil en El Progreso porque hice historia con el club, no es justo que ahora me traten así. No sé si algún día volvería a dirigir a Honduras Progreso al solucionarse el problema, aunque incomoda la forma como han reaccionado, quiero mucho al Club, viví muchos momentos bonitos, la gente de El Progreso es fantástica, espero que la cosa no pase a mayores porque es un tema administrativo", concluyó.