Vida anuncia debut de sus caribeños como atractivo

El momento llegó para los delanteros caribeños del Vida quienes esperaron dos semanas para debutar oficialmente en la Liga Nacional. Se trata del trinitario de 21 años de edad Akeen Garnet y el granadino Jamaal Charles de 22, quienes saldrán de titular este domingo ante Real Sociedad de Tocoa en la gramilla del estadio ceibeño.

VER: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA NACIONAL.

El partido entre cocoteros y aceiteros está reprogramado para las 3:00 pm y corresponde a la tercera fecha que no se disputó por la huelga arbitral. "El equipo me ha tratado como profesional, quiero estar entre los tres máximos goleadores para traerle muchos trofeos. La meta es anotar 10 goles por torneo. Primero el fútbol hondureño es más serio y el de mi pais más lento, mi objetivo es mejorar a mi familia", explicó Garnet.

TE PUEDE INTERESAR: PREVIA DE LA JORNADA TRES DE LA LIGA NACIONAL.

Por su parte el técnico Héctor Castellón manifestó. "Me urgen los delanteros porque no tengo, los vamos a poner a jugar contra Real Sociedad, me gustó mucho el trabajo de Jamaal anotó tres goles de buena factura en los últimos entrenamientos, eso de alguna manera motiva a los compañeros porque hemos estado sufriendo en ataque, hemos estado improvisando jugadores pero con su llegada hay otra esperanza".

Sobre el choque ante los coloneños dijo. "Será un partido bravo porque estamos los dos en la cola, aunque siento que es inmerecido porque hemos hecho las cosas bien, no tenemos los puntos que realmente deberíamos tener, será un partido bravo como me gusta jugar, ojalá le saquemos los puntos al Real Sociedad"