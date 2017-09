UPN saca valioso triunfo del Micheletti ante el Honduras Progreso

UPN sigue dando la sorpresa en la Liga Nacional de Honduras. El equipo dirigido técnicamente por el exmundialista en España 1982 Salomón Nazar, logró sumar de tres en el Humberto Micheletti ante el Honduras Progreso.



El equipo capitalino derrotó 1-2 a los areros en su propio 'fortín'. Los estudiosos fueron merecedores del resultado ya que fue el equipo que más intensidad metió en el partido.

El partido en El Progreso, Yoro, fue entretenido. Los progreseños atacaron más en el primer tiempo pero la UPN hacía lo suyo.

Henry Martínez y Carlos Pérez tuvieron una férrea disputa por el balón.

Los hombres de Wilmer Cruz lo intentaban por medio de Henry Martínez pero no lograban concretar. Mientras los estudiosos lo hacían mediante Jairo Róchez, el hombre más peligroso.



Cuando corría el minuto 28, los ribereños consiguieron abrir la brecha en el marcador; Bryan Johnson se sacó de la manga un golazo vía lanzamiento libre sin opción alguna para que José Pineda hiciera algo.



Los locales ganaban y se relajaban y eso les afectó nada más al pasar 10 minutos, pues una desatención en defensa permitió a Jairo Róchez marcar el empate tras un centro al corazón del área; ahí estuvo atento y sin marca definió la paridad de testa.



El cotejo se ponía 1-1 y con ello trajo más intensidad. UPN atacó sin cesar al Honduras Progreso pero no conseguían marcar el de la ventaja.



En la etapa de complemento el equipo capitalino neutralizó los avances del cuadro de Wilmer Cruz, quienes no tenían reacción. Los recién ascendidos a Liga Nacional no se conformaban con el empate, que sin lugar a duda era una renta positiva.

Bryan Johnson marcó un golazo pero no le ayudó al Honduras Progreso.

Salomón Nazar mandó a su equipo a buscar el triunfo. Hizo ingresar a Román Valencia, jugador que al final iba a ser el héroe de la noche. El 'Pájaro' Cruz hacía lo mismo y buscaba el marco rival; le dio ingreso al delantero Frelys López.



Honduras Progreso fallaba en todo, en pases, en salidas de su joven portero, Javier Delgado, que tuvo una noche de muchos errores y en el medio del campo no había conexión.

Los progreseños, en su afán de buscar el segundo gol y a la postre del gane, terminaron encontrando, sí, el gol... pero de la debacle.

Una pésima salida de Henry Martínez permitió a Mayron Flores robar el balón, éste sirvió a Román Valencia que entró solito por el costado derecho y cuando ingresó al área definió de zurda para el triunfo del equipo universitario.

UPN derrotó en su propio patio al Honduras Progreso.

Con este valioso triunfo, la UPN se ubica como cuarto mejor calificado en la tabla de posiciones luego de cuatro partidos; dos ganados e igual cantidad perdidos.

Honduras Progreso, en contraste, está como octavo. Tres derrotas y nada más un triunfo.

ALINEACIONES

HONDURAS PROGRESO: Javier Delgado; Yermy García, Raimundo Cálix, Franklyn Morales, Mariano Acevedo, Johnny Gómez, Roy Smith, Bryan Johnson, Pablo Mencía, David Mendoza y Henry Martínez.

UPN: José Pineda; Edward Reyes, José Fiallos, Jairo Róchez, Lázaro Yanez, Hermes Castillo, Ronald Montoya, Carlos Pérez, César Rodríguez, Mayron Flores, Clinton Arzú.