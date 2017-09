Entrenadores panameños coinciden en fallas tácticas pero mantienen esperanza

La selección de Panamá mostró algunas grietas en su planteamiento táctico en el partido del viernes frente a México y lo ha hecho a lo largo de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, según afirman este sábado varios entrenadores del país.



Para Felipe Fuentes, conocido técnico formador y de categorías menores en Panamá, el equipo canalero "se quedó sin respuesta de ataque" frente a los mexicanos y esto se debió por la "escogencia de los jugadores" para iniciar el partido.



"Ese cambio obligado a los 25 minutos de juego no debió ser. El técnico no se puede equivocar así en este tipo de partidos", indicó Fuentes a Efe.



El estratega señaló que Panamá tendrá que mejorar ciertos puntos en el planteamiento táctico si quiere puntuar el próximo martes frente a Trinidad y Tobago.



Panamá perdió por la mínima diferencia contra el Tri en el estadio Azteca, pero cayó al quinto puesto y salió de la zona de repesca de la Concacal al Mundial, ahora en poder de Honduras, y su saldo es de 7 puntos producto de solo un triunfo, cuatro empates y dos derrotas.

LA DURA SENTENCIA DEL TECNICO DE PANAMA "BOLILLO" GOMEZ



Para Rolando Palma, actual estratega del Tauro FC, campeón defensor de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y otrora seleccionado nacional de balompié de Panamá, aseguró que las cosas no están perdidas a pesar de la derrota frente al elenco mexicano, aunque reconoció que el parado titular no fue el esperado.



"Panamá tuvo un primer tiempo bueno, creo que se dieron algunos errores en los hombres que se utilizaron al comienzo", manifestó Palma.



"El resultado final es lo que más nos duele, pero hay que reconocer no estamos eliminados, tenemos una oportunidad de puntuar acá contra Trinidad y Tobago y seguir en carrera", agregó.



Percival Piggot, ex capitán del equipo nacional de fútbol de Panamá, aseguró que la Roja centroamericana hizo un partido "aceptable".



"Ese partido aceptable se logró en el primer tiempo, le cortamos los circuitos a México, que no dominó a placer como lo hacen siempre en el estadio Azteca", dijo.



Para el exjugador era difícil mantener un ritmo de juego porque "ante la presión de una potencia como México en algún momento vas a cometer un error, y ese error se daba mucho en la transición ataque defensa. Atacábamos, pero cuando se perdía la pelota el retorno era lento, y en una de esas jugadas cayó el gol".



México es primero en la tabla, con 17 puntos, seguido de Costa Rica con 14 unidades. Le siguen Estados Unidos y Honduras con 8, Panamá con 7 y Trinidad y Tobago cierra con 3 enteros.



Panamá recibirá el martes 5 de septiembre en el estadio Rommel Fernández a Trinidad y Tobago.